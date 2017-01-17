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14:33, 22 Ocak 2017 Pazar

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BahÃ§eli'den referandum aÃ§Ä±klamasÄ±
BahÃ§eli'den referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

BahÃ§eli partisinin TBMM'deki tavrÄ±nÄ±n referandumda da devam edeceÄŸini sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Â Devlet BahÃ§eli, TBMM'de kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin, "MHP, TBMM'de gÃ¶stermiÅŸ olduÄŸu ahlaki duruÅŸun, olgun ve sorumlu tavÄ±rla birlikte isabetli kararÄ±n aynÄ±sÄ±nÄ± referandum sÃ¼recinde de ortaya koyacaktÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

BahÃ§eli ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:

"BÃ¼tÃ¼n yÄ±kÄ±cÄ± propaganda ve saldÄ±rÄ±lara raÄŸmen, MHP milletvekilleri anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine olumlu oy kullanarak TÃ¼rkiyeâ€™nin Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§mÄ±ÅŸlardÄ±r. Ä°stek ve arayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z milli huzur ve kardeÅŸliÄŸin tesisi, istikrar ve gÃ¼venliÄŸin temin ve tahkimidir. Ä°ftiharla sÃ¶ylemek isterim ki bildik mahfiller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla, sosyal medya baÅŸta olmak Ã¼zere, her zemin ve sahada telkin ve tahrik altÄ±na alÄ±nmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lan milletvekillerimiz, dava adamlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve dik duruÅŸun ne demek olduÄŸunu dosta dÃ¼ÅŸmana ispatlamÄ±ÅŸlardÄ±r."



Ä°lgili Konular yeni anayasa baÅŸkanlÄ±k sistemi Devlet BahÃ§eli
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