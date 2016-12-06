14:44, 22 Ocak 2017 Pazar

Beraat eden sanÄ±ktan rekor tazminat talebi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°zmir'de aralarÄ±nda muvazzaf askerlerin de bulunduÄŸu 357 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatiyle sonuÃ§lanan "askeri casusluk" davasÄ±nÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan iÅŸ adamÄ± Bilgin Ã–zkaynak, 13 milyon 250 bin liralÄ±k maddi ve manevi tazminat talebiyle dava aÃ§tÄ±.

Ä°ÅŸ adamÄ± Ã–zkaynak, 2Â yÄ±l 2 ay tutuklu kaldÄ±ÄŸÄ±, 9 yÄ±l ila Ã¶mÃ¼r boyu hapis cezasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davadan beraat etmesinin ardÄ±ndan avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla Ä°stanbul Kartal NÃ¶betÃ§i AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine baÅŸvurdu.

Maliye Hazinesine karÅŸÄ±Â 10 milyon lirasÄ± manevi, 3 milyon 250 bin lirasÄ± maddi olmak Ã¼zere 13 milyon 250 bin lira tazminat istemiyle dava aÃ§an Ã–zkaynak'Ä±n mahkemeye verdiÄŸiÂ dilekÃ§esinde askeri casusluk davasÄ±nda isminin hep Ã¶n planda olduÄŸu aktarÄ±larak, ÅŸunlara yer verildi:

"YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda dosyada mevcut tÃ¼m iddialarÄ±n ve toplanan delillerin FETÃ–/PYD yapÄ±lanmasÄ±na baÄŸlÄ± emniyet gÃ¶revlileri, hakim ve savcÄ±larÄ±n ortak karar ve iradeleri ile yaratÄ±lmÄ±ÅŸ ve yerleÅŸtirilmiÅŸ olduÄŸu ve dosyanÄ±n 'kumpas' olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼vekkilimiz soruÅŸturmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada iÅŸinin ve Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geleceÄŸine iliÅŸkin umutlarla dolu bir kiÅŸiydi. Oysa bu soruÅŸturma ve yargÄ±lama ile hem kendisinin ve hem de tÃ¼m ailesinin yaÅŸamÄ± baÅŸtan sona deÄŸiÅŸmiÅŸtir. MÃ¼vekkil Bilgin Ã–zkaynak, bu dava sebebiyle tarifi imkansÄ±z ve eÅŸine az rastlanabilecek ÅŸekilde maÄŸdur edilmiÅŸtir."Â

DAVANIN GEÃ‡MÄ°ÅžÄ°

Ä°zmir 12. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 16 Nisan 2013'te gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan dava, Ã¶zel yetkili mahkemelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin dÃ¼zenlemenin ardÄ±ndan Ä°zmir 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine geÃ§miÅŸti. Mahkeme, 3 yÄ±l sÃ¼ren yargÄ±lama sonrasÄ±nda 26 Åžubat 2016'da tÃ¼m sanÄ±klarÄ±n beraatÄ±na karar vermiÅŸti.