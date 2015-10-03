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Astana'da hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor
Astana'da hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

De Mistura Astana'da Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM Genel Sekreteri Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura, Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi.

Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Abdrahmanov,Â Suriye gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde Ã¼lkesinin BMâ€™yi lider katÄ±lÄ±mcÄ± olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Astana toplantÄ±sÄ±nÄ±n Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine olumlu katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Mistura da Suriye konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin Astanaâ€™da yapÄ±lmasÄ± fikrini desteklediÄŸi iÃ§in Kazakistan CumhurbaÅŸkanÄ± Nursultan Nazarbayevâ€™e teÅŸekkÃ¼rlerini iletti.

Abdrahmanov ayrÄ±ca TÃ¼rkiye, Ä°ran ve Rusya heyetleriyle ayrÄ± ayrÄ± bir araya geldi.

TÃ¼rkiye, Rusya, ABD ve Ä°ran heyetlerinin de katÄ±lacaÄŸÄ± Suriye konulu Astana toplantÄ±sÄ± yarÄ±n Rixos Otel'de baÅŸlayacak. Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, basÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸleden sonra tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.



Ä°lgili Konular Astana Suriye
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