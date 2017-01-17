GÃ¼ncelleme: 15:07, 22 Ocak 2017 Pazar

CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini AYM'ye gÃ¶tÃ¼recek





CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketinin, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iptali iÃ§in Anayasa Mahkemesine gÃ¶tÃ¼recek

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP Grup BaÅŸkanvekili Ã–zgÃ¼r Ã–zel, mecliste kabul edilen Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketinin, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iptali iÃ§in Anayasa Mahkemesine gÃ¶tÃ¼receklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

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