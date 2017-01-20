15:13, 22 Ocak 2017 Pazar

Bolu merkezli ByLock ve Eagle operasyonu





Sekiz ilde dÃ¼zenlenen operasyonda asker ve Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduÄŸu 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bolu merkezli sekizÂ ilde dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± FETÃ–/PDY operasyonunda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programlarÄ± Bylock ve Eagle kullandÄ±klarÄ± tespit edilen aralarÄ±nda asker ve Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduÄŸu 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bolu Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ FETÃ–/PDY soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gizli haberleÅŸme programlarÄ± Bylock ve Eagle kullandÄ±klarÄ± belirlenen kiÅŸilere yÃ¶nelik yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ä°stihbarat Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan Bolu merkezli 8 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyonlar dÃ¼zenlendi. Adana, Ä°stanbul, Ankara, KÄ±rÅŸehir, Aksaray, Mersin, KahramanmaraÅŸ ve Kayseri'de yapÄ±lan baskÄ±nlarda haklarÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± bulunan aralarÄ±nda askerlerle Ã¶ÄŸretmenlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± 21 ÅŸÃ¼pheliden 20'si yakalandÄ±. ÅžÃ¼phelilerin ev ve iÅŸyerlerinde aramalar yapÄ±lÄ±rken bazÄ± belge ve evraklarla dijital cihazlara incelenmek Ã¼zere el konuldu. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheliler iÅŸlemleri iÃ§in Bolu'ya getirildi. ÅžÃ¼phelilerin ifadeleri doÄŸrultusunda operasyonun geniÅŸleyeceÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Olayla ilgili geniÅŸ Ã§aplÄ± soruÅŸturma devam ediyor

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