GÃ¼ncelleme: 15:22, 22 Ocak 2017 Pazar

El yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla oynayan iki Ã§ocuk yaralandÄ±





BulduklarÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla oynayan 2 Ã§ocuk, meydana gelen patlamada aÄŸÄ±r yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžÄ±rnak'taÂ PKK'ya ait el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla oynayanÂ 2 Ã§ocuk, meydana gelen patlamadaÂ aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Dicle Mahallesi'nde ikamet eden Vezir (7) ve kardeÅŸi Emre BarÄ±ÅŸ (8), hurdalÄ±kta oynadÄ±klarÄ± sÄ±rada PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce bÄ±rakÄ±lan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± buldu. PatlayÄ±cÄ±yla gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri evlerinin avlusunda oynamaya baÅŸlayan Vezir ve aÄŸabeyi Emre BarÄ±ÅŸ, meydana gelen patlamada aÄŸÄ±r yaralandÄ±. 112 Acil Servis ekiplerince ÅžÄ±rnak Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lan iki kardeÅŸin saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

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