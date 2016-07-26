Ä°srail'den KudÃ¼s'te yeni yerleÅŸimlere onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama KomitesininÂ DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±na onay verdiÄŸi bildirildi.
Ä°srail radyosunun haberine gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi yerleÅŸimciler iÃ§inÂ 566 yeni konutÂ inÅŸa etme kararÄ± onaylandÄ±.
Bunun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±ndan iki gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret edilen haberde, sÃ¶z konusu konutlarÄ±n DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyindeki Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev Yahudi yerleÅŸim birimlerinde inÅŸa edileceÄŸi kaydedildi.
KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi BaÅŸkanÄ± Meir Turgeman, bu onayÄ±n daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini ancak siyasi nedenlerle ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±na kadar ertelendiÄŸini belirtti.
Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin KudÃ¼s'te 11 bin konut inÅŸasÄ±na daha onay vereceÄŸini ifade etti.
Ä°ÅŸgal yÃ¶netimine baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±na onay verdi.
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