15:35, 22 Ocak 2017 Pazar

Ä°srail'den KudÃ¼s'te yeni yerleÅŸimlere onay

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama KomitesininÂ DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konut inÅŸasÄ±na onay verdiÄŸi bildirildi.

Ä°srail radyosunun haberine gÃ¶re, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'te Yahudi yerleÅŸimciler iÃ§inÂ 566 yeni konutÂ inÅŸa etme kararÄ± onaylandÄ±.

Bunun ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±ndan iki gÃ¼n sonra gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine iÅŸaret edilen haberde, sÃ¶z konusu konutlarÄ±n DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n kuzeyindeki Ramot, Ramat Shlomo ve Pisgat Ziev Yahudi yerleÅŸim birimlerinde inÅŸa edileceÄŸi kaydedildi.

KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi BaÅŸkanÄ± Meir Turgeman, bu onayÄ±n daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini ancak siyasi nedenlerle ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±na kadar ertelendiÄŸini belirtti.

Turgeman, tarih belirtmeksizin belediyenin KudÃ¼s'te 11 bin konut inÅŸasÄ±na daha onay vereceÄŸini ifade etti.