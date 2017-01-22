16:02, 22 Ocak 2017 Pazar

Astana görüşmeleri 24 saat sürecek





Kazakistan, Astana görüşmelerinin yarın 13.00'da başlayıp 24 saat süreceğini açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de çözüm için başlayacak müzakerelerin 23 Ocak günü saat 13.00'te başlayacağını ve ertesi gün aynı saatte sona ermesinin beklendiğini açıkladı. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda yarın gerçekleştirilecek görüşmeye Rusya Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Birimi Başkanı Sergey Verşinin, İran Dışişleri Başkanı Yardımcısı Hüseyn Cabir Ansari ve Türkiye'de gelen heyet ile Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov katılacağını belirtti. Suriyeli muhalifler ile BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Rusya, Türkiye ve Iran temsilcileri Suriye görüşmelerine katılmak üzere Astana'ya geldi. Görüşmelere ABD'den özel heyet gelmeyecek. ABD adına Kazakistan'daki Büyükelçi George Krol katılacak. Yerli ve yabancı 300'den fazla gazeteci tarafından takip edilecek olan Astana toplantısı, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Rixos President Astana otelde düzenlenecek.

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