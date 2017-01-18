16:20, 22 Ocak 2017 Pazar

TBMM 7 Åžubat'a kadar tatil

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulunun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 7 Åžubat 2017 tarihine kadar ara verilmesini Ã¶ngÃ¶ren grup Ã¶nerisi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ± baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±.

ToplantÄ±da, BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n Genel Kurula sunuÅŸlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, DanÄ±ÅŸma Kurulu toplanamadÄ±ÄŸÄ±ndan, AK Parti'nin, Genel Kurulun Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na 7 Åžubat'a kadar ara verilmesine yÃ¶nelik grup Ã¶nerisi okundu.

SÃ¶z talebinde bulunan CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, eski milletvekili Kamer GenÃ§'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n birinci yÄ±lÄ±nda olduklarÄ±nÄ± anÄ±msatarak, GenÃ§'i rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â GÃ¶k ayrÄ±ca bugÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybeden GenÃ§lerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Ä°lhan Cavcav ile eski bakanlardan Vahit HalefoÄŸlu'na da rahmet, ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.Â

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ± da Ä°lhan Cavcav'a rahmet dileÄŸinde bulunarak, Kamer GenÃ§'i de rahmetle andÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

BaÅŸkanvekili BahÃ§ekapÄ±lÄ± da iki renkli kiÅŸilik olan GenÃ§ ve Cavcav'a rahmet dileÄŸinde bulundu.

Partisinin grup Ã¶nerisi Ã¼zerine sÃ¶z alan AK Parti KÄ±rÄ±kkale Milletvekili Ramazan Can, Genel Kurulun 23, 24, 25, 26 ve 31 Ocak 2017 ile 1 ve 2 Åžubat 2017 gÃ¼nleri toplanmamasÄ±nÄ±n Ã¶nerildiÄŸini aktardÄ±.

MHP Grup BaÅŸkanvekili Erkan AkÃ§ay, siyasetin Ã¶nemli simalarÄ±ndan biri olan merhum Kamer GenÃ§ ile eski bakan Vahit HalefoÄŸlu ve GenÃ§lerbirliÄŸi BaÅŸkanÄ± Cavcav'a Allah'tan rahmet diledi.

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi teklifi gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÄ±rasÄ±nda MHP milletvekillerinin kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal eden ve tacize varan muamelelere maruz kaldÄ±klarÄ±na deÄŸinen AkÃ§ay, telefon numaralarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kÃ§a sosyal medya vasÄ±tasÄ±yla kamuoyuna servis edilerek bir kampanya yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. AkÃ§ay, cep telefonuna,Â partili olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ kiÅŸilerce mesajlar gÃ¶nderildiÄŸini de aktardÄ±.

BaÄŸÄ±msÄ±z Ankara Milletvekili Aylin NazlÄ±aka'nÄ±n kelepÃ§eli kÃ¼rsÃ¼ eylemini de anÄ±msatan AkÃ§ay, Meclis kÃ¼rsÃ¼nÃ¼n dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±na hassasiyet gÃ¶sterilmesini istedi. AkÃ§ay'Ä±n konuÅŸmasÄ± AK Parti ve MHP'li milletvekillerince alkÄ±ÅŸlandÄ±.

Bir eski milletvekilinin de bu eylemi yÃ¶nlendirdiÄŸini ileri sÃ¼ren AkÃ§ay, "Hizip kavramÄ±nÄ±n TÃ¼rk siyasetindeki yegane temsilcisi olan duayen siyasetÃ§inin maalesef bu kÃ¼rsÃ¼ eyleminde dahli vardÄ±r." dedi.Â

"NÄ°HAÄ° KARARI MÄ°LELT VERECEK"

AK Parti Grup BaÅŸkanvekili Naci BostancÄ±, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸine iliÅŸkin nihai kararÄ± milletin vereceÄŸini belirterek, demokratik usullere gÃ¶re referandum Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼tÃ¼leceÄŸini bildirdi.

BostancÄ±, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n dediÄŸi gibi "TÃ¼rk milletinin karakterinin Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k olduÄŸunu" kaydetti.

CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, "BugÃ¼n diyorsunuz ki 'Meclis kapansÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±n.' Niye Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±n Meclis? Siz sadece anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi geÃ§ince mi Meclis gÃ¶revini yapmÄ±ÅŸ zannediyorsunuz? Ne oldu yÃ¼zde 10 barajÄ±, ne oldu emeklilerin haklarÄ±, taÅŸeron iÅŸÃ§ilerin haklarÄ± nerede, milyonlarca vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ilgilendiren yasalar nerede? Biz CHP olarak buradayÄ±z. Getirin o yasalarÄ± onlarÄ± Ã§Ä±kartalÄ±m." ifadesini kullandÄ±.

AK Parti Bursa Milletvekili Ä°smail AydÄ±n'Ä±n, Anayasa'nÄ±n ilk 4 maddesine iliÅŸkin sÃ¶zlerini anÄ±msatan GÃ¶k, AydÄ±n'Ä±n, iktidar partisinin anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ± Ã§ok net bir ÅŸekilde ortaya koyduÄŸunu kaydederek, kendisine teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸini belirtti.Â

Levent GÃ¶k, "Bu Meclis Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±dÄ±r. HalkÄ±n yararÄ±na yasalar bu Meclis'te tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ± ve geÃ§irilmelidir. Meclis'i kapkaÃ§ yÃ¶ntemleriyle kapatarak, halktan kaÃ§Ä±ramazsÄ±nÄ±z." diye konuÅŸtu.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan oylanan grup Ã¶nerisi kabul edildi.

BaÅŸkanvekili BahÃ§ekapÄ±lÄ±, 7 Åžubat 2017 SalÄ± gÃ¼nÃ¼ saat 15.00'te toplanmak Ã¼zere birleÅŸimi kapattÄ±.