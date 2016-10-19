16:34, 22 Ocak 2017 Pazar

Dalay Lama'dan Putin ve Trump'a çağrı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tibet'in sürgündeki ruhani lideri Dalay Lama, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel barış için çabalayacağını ümit ettiğini bildirdi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen bir programa katılan Dalay Lama, dünyanın merhametli liderlere ihtiyacı olduğunu belirtti.

Dünyada barış ve pasif direnişe bir yönelim bulunduğunu anlatan Dalay Lama, Trump ve Putin'in de yakınlaşarak, küresel barışın oluşturulması için çalışacağını umduğunu ifade etti.

Tibet'in ruhani lideri, kasım ayında da Trump'ın başkan seçilmesinden kaygı duymadığını, yeni seçilen başkanın küresel gerçeklere uygun politikalar izleyeceği beklentisinde olduğunu açıklamıştı.

Ruhani lider, uzun süredir Tibetliler için daha fazla siyasi katılım ve Budist kültürünün korunması karşılığında Tibet'in Çin idaresi altında kalmasını savunuyor.

81 yaşındaki Budist keşiş, Çin yönetimine karşı 1959 yılındaki başarısız ayaklanmanın ardından Tibet'i terk etmek zorunda kalmış, Hindistan'ın kuzeyinde sürgünde Tibet hükümetini kurmuştu.

Çin yönetimi, Tibet'in 700 yıldır kendi toprakları içinde bulunduğunu, Tibetliler ise ülkelerinin bağımsız olduğunu ileri sürüyor.

Pekin, Dalay Lama'nın Tibet için daha fazla özerklik talebini, gizli bağımsızlık çabası olduğu gerekçesiyle reddediyor.