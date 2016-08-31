16:47, 22 Ocak 2017 Pazar

BalÄ±k fiyatlarÄ±nda bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸ





Karadeniz'e aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n az miktarda avla limana dÃ¶nmesi, tezgahlardaki balÄ±k fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±

Sezon boyunca palamut ve hamsiyle yÃ¼zleri gÃ¼lenÂ balÄ±kÃ§Ä±lar, son gÃ¼nlerdeki avlarÄ±nda umduklarÄ±nÄ± bulamadÄ±. TezgahlardakiÂ balÄ±k fiyatlarÄ±Â ise yÃ¼zde 100-200 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. AkÃ§akoca Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Mustafa KarakaÅŸ, bereketli bir sezon geÃ§irdiklerini ancak son gÃ¼nlerde bu durumun deÄŸiÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi. BalÄ±kÃ§Ä±larÄ±n moralinin bozuk olduÄŸunu anlatan KarakaÅŸ, "BalÄ±k av vermemeye baÅŸladÄ±. BÃ¼yÃ¼k umutlarla aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Karadeniz'den elimiz boÅŸ dÃ¶nÃ¼yoruz diyebiliriz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.Â Tezgahlarda, bir kilogram Ã§inekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satÄ±ÅŸa sunuluyor. Kaynak: AA

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