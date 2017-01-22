Bişkek'teki uçak kazasında ölenlerin sayısı arttı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hong Kong-Bişkek seferini yapan ACT havayollarına ait kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a çıktığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada, uçak kazası sonrasında yoğun bakıma kaldırılan 29 yaşındaki Sagınbek Rahmanov’un tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, kazada yaralanan 16 kişinin tedavilerinin Bişkek’teki hastanelerde sürdüğü kaydedildi.
Bişkek Uluslararası Manas Havaalanı yakınlarında, ACT Havayollarına ait uçak, iniş yaptığı sırada 16 Ocak'ta TSİ 04.20'de Daça Su yerleşim birimine düşmüştü. Kazada, kaptan pilot İbrahim Gürcan Dirancı, ikinci pilot Kazım Öndül, yükleme uzmanı Melih Aslan ve uçuş teknisyeni İhsan Koca'nın yanı sıra 34 Kırgızistan vatandaşı hayatını kaybetmişti.
Uçağın karakutuları analiz için Moskova'ya gönderilmiş, karakutuların önceki gün deşifre edilmeye başlandığı ifade edilmişti.
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