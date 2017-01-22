Gazzeli subayların mezuniyet sevinci

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Gazze Şeridi'nde askeri eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi.
Es-Seraya eğitim alanında düzenlenen mezuniyet programı kapsamında subaylar, resmigeçit töreninin ardından askeri becerilerini sergiledi.
Gazze İçişleri Bakan Vekili Tevfik Ebu Naim, törende yaptığı konuşmada, "Bugün, İsrail işgali, saldırılar ve sınırların kanun kaçakçıları karşısında himayesi için eğitimini tamamlamış subaylarımızı mezun ediyoruz." dedi.
Ebu Naim, bölgedeki zor şartlar ve ablukaya rağmen İçişleri Bakanlığının yeni mezunlar vermeye devam ettiğini belirtti.
Filistin Meclisi Başkan Yardımcısı Ahmed Bahr ise Filistin'in özgürleştirilmesi kapsamında verilen mücadele için yeni subayların mezun olduğunu ifade ederek, "Filistin meselesi ve halkına komplolar kuruluyor. Sahip olduğumuz tüm imkanları kullanarak bu komploları boşa çıkarmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
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