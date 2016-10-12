CHP'den mÃ¼kerrer oy iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CHP Grup BaÅŸkanvekili Levent GÃ¶k, bazÄ± AK Parti milletvekillerinin yoklama sÄ±rasÄ±nda mÃ¼kerrer oy kullandÄ±klarÄ±nÄ± iddia ederek, "MÃ¼kerrer oyÂ kullanmak suretiyle sahtecilik iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtiren bu milletvekillerini ve AKP Grubu'nun bu iradesini halkÄ±mÄ±za ÅŸikayet ediyoruz. AlÄ±nan karar yok hÃ¼kmÃ¼ndedir, tam kanunsuzluk halidir. DolayÄ±sÄ±yla Meclisin tatil kararÄ± alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r." dedi.
GÃ¶k, beraberindeki CHP milletvekilleriyle Mecliste dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, "Meclisimizin kara bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Ä°ktidar partisinin emellerine ulaÅŸmak iÃ§in baÅŸvurduÄŸu bir sahtecilik yÃ¶ntemiyle maalesef bugÃ¼n yine karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldik." ifadesini kullandÄ±.
AK Parti'nin grup Ã¶nerisinin oylanmasÄ± sÄ±rasÄ±nda CHP olarak yoklama istediklerini aktaran GÃ¶k, Meclisin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve halkÄ±n yararÄ±na yasalarÄ± geÃ§irmesi gerektiÄŸini bildirdi.
Meclisin kapanmasÄ±nÄ±n kabul edilemeyeceÄŸini vurgulayan GÃ¶k, bu nedenle AK Parti'nin, Meclisin 7 Åžubat'a kadar tatile girmesini iÃ§eren grup Ã¶nerisine ret oyu verdiklerini kaydetti.
GÃ¶k, AK Parti'nin, yoklama sÄ±rasÄ±nda 164 milletvekilini Genel Kurul salonunda bulundurmasÄ± gerekirken mÃ¼kerrer oy kullandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Meclis BaÅŸkanvekili AyÅŸe Nur BahÃ§ekapÄ±lÄ±'nÄ±n da elektronik sisteme girenlerle oy pusulasÄ± gÃ¶nderenleri karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yeter sayÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle grup Ã¶nerisinin kabulÃ¼ne karar verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.
Levent GÃ¶k, sÃ¶zlerine ÅŸÃ¶yle devam etti:
"YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z incelemede AKP milletvekillerinden Trabzon milletvekili Salih Cora, Samsun Milletvekili Fuat KÃ¶ktaÅŸ, Rize Milletvekili Hasan Karal, Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle ve Yozgat Milletvekili ErtuÄŸrul Soysal'Ä±n hem elektronik sistemde oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hem de oy pusulasÄ± gÃ¶ndermek suretiyle oy kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmiÅŸ bulunuyoruz. Bu durumda iktidar partisinin saÄŸlayabildiÄŸi oy, bu mÃ¼kerrer oylar dÃ¼ÅŸÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nde 161'de kalmaktadÄ±r. DolayÄ±sÄ±yla mÃ¼kerrer oy kullanmak suretiyle sahtecilik iÅŸlemini gerÃ§ekleÅŸtiren bu milletvekillerini ve AKP Grubu'nun bu iradesini halkÄ±mÄ±za ÅŸikayet ediyoruz. AlÄ±nan karar yok hÃ¼kmÃ¼ndedir, tam kanunsuzluk halidir. DolayÄ±sÄ±yla Meclisin tatil kararÄ± alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±r. Meclisimizin derhal yarÄ±n toplanarak bu Ã¶nerge Ã¼zerinde tekrar gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi ve karar almasÄ± gerekmektedir. Tam eylemli bir Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k ihlali yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.
HalkÄ±mÄ±zÄ± buradan uyarmak istiyoruz. YapÄ±lacak referandumda sandÄ±klara sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±, iktidarÄ±n Meclisin itibarÄ±nÄ± zedeleyecek ÅŸekilde bÃ¶ylesine mÃ¼kerrer ve sahte oy kullanmaya tevessÃ¼l etmesi nedeniyle Ã¼lkemizde hukuksuz bir referandum sÃ¼recinin yaÅŸanacaÄŸÄ± ortadadÄ±r. Herkesi uyarÄ±yoruz. SandÄ±klara sahip Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ä°ktidar partisinin Meclisten ve halktan Ã§ekindiÄŸi ortadadÄ±r. Åžimdi referandum sÃ¼recinde AKP'nin yapacaÄŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ hukuksuzluÄŸa karÅŸÄ± tÃ¼m halkÄ±mÄ±z gÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§malÄ± ve dikkatli olmalÄ±dÄ±r. BunlarÄ±n yapacaklarÄ± referandumda bÃ¼tÃ¼n TÃ¼rkiye'nin 80 milyonu gÃ¶revli olmalÄ±dÄ±r. SandÄ±klar korunmalÄ±, bir tek oyun heba edilmemesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r."
Meclis BaÅŸkanÄ±'nÄ± gÃ¶reve davet eden GÃ¶k, mÃ¼kerrer oy kullanmak ve bu oylarÄ± geÃ§erli saymak suretiyle kabul eden ve zabÄ±tlara geÃ§iren milletvekilleri ve Meclis BaÅŸkanvekili hakkÄ±nda da bir iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini savundu.
GÃ¶k, "Bu oylamayÄ± kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Eylemli bir Ä°Ã§tÃ¼zÃ¼k ihlali olduÄŸundan dolayÄ± tekrar yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Bu sahteciliÄŸi yapanlarÄ±n da hukuk Ã¶nÃ¼nde hesap vermesinin takipÃ§isi olacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± bildiriyorum." diye konuÅŸtu.
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