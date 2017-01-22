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18:32, 22 Ocak 2017 Pazar
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Güncelleme: 17:57, 22 Ocak 2017 Pazar

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Türkistanlı muhacirler terör saldırılarını kınadı
Türkistanlı muhacirler terör saldırılarını kınadı

Türkiye'de yaşayan Türkistanlı muhacirler terör saldırılarını kınarken kendilerine yönelik oluşan önyargıya da dikkat çekti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul’da yaşayan Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız, Tacikler, Türkiye’de meydana gelen terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini kınadı. 

Üsküdar’daki Mihrimah Sultan Cami önünde gerçekleşen eylemde “Özbek, Uygur, Kazak, Tacik, Kırgız yabancı değil bir milletiz”, “Türk milletine ırkçılık yakışmaz” şeklinde pankartlar açan grup, “DEAŞ İslam’a düşmandır”, “Müslüman terörist olmaz”, “Terörizm insanlık suçudur” yazılı dövizler taşıdı.

Son zamanlarda meydana gelen bütün terör saldırılarının Türkiye’yi hedef aldığını söyleyen Türkistan-der Başkan Yardımcısı Namoz Normumin yaptığı basın açıklamasında “Bu cinayetlere Orta Asya kökenli bazı kişilerin de karışmış olmasından üzüntümüz büyüktür. Ancak her topluluktan suçluların çıkması mümkündür. Bunun için ‘Katilin dini, ırkı, ülkesi olmaz’ diyoruz. Nasıl ‘İslami terörist’ olmazsa ‘Özbek terörist’, ‘Orta Asyalı terörist’ denilmesi de ciddi bir sapmadır” diye konuştu. Türkiye’yi ve halkını kardeş olarak gördüklerini vurgulayan Normumin “Yılbaşı gecesi Beşiktaş’ta katliam yapan kişiyi ve örgütünü Türkistanlılar camiası olarak lanetle kınıyoruz. Kendisine ne ad verirse versin, DEAŞ veya diğer bütün silahlı grupları şiddet yollarını ve eylemlerini reddediyoruz. Bunlardan beri olduğumuzu bir kere daha, açık ve net olarak ilan ediyoruz” dedi.

“DEAŞ VE BENZERİ TÜM ÖRGÜTLERİ KINIYORUZ” 

Türkistan-der Başkanı Burhan Kavuncu ise “Türkiye’ye saldıran, Türk halkına savaş açmış terör örgütleri hangi isim altında olursa olsun, kim olursa olsun, ister İslami adı kullansın, ister Özbek, ister Tacik, ister Türkistanlı olsun bunlara lanet ediyor, kınıyoruz. Türkiye’ye savaş ilan etmiş olan DEAŞ örgütünü ve onun benzerlerini kınıyoruz” dedi.

“ÖZBEK OLDUĞUMUZ İÇİN SIKINTI YAŞAMAYA BAŞLADIK”

8 senedir Türkiye’de yaşayan Özbek Abdullah Genç, terör olaylarından sonra günlük yaşamında sıkıntı yaşamaya başladığını belirterek, “Türk milleti misafirperver bir halk olarak bizi kabul etti. Biz burada sıkıntı olmadan yaşıyoruz ama son olaylarda medyada Özbek isminin öne çıkması bizi çok üzüyor, rahatsız ediyor. Mahalle de gezerken, ev kiralarken Özbek olduğumuz için sıkıntı yaşamaya başladık” dedi.

6 senedir Türkiye’de olan Bilal Abdülmecid ise emlakçıların kendilerine ev kiralamak istemediklerini anlatarak “Arkadaşıma sırf Özbek olduğu için emlakçı ev vermedi, ‘kusura bakmayın’ dedi. Sonuçta her millete terörist ve kötüler olduğu gibi bizden de çıkıyor. Ama onlarla bizim uzaktan yakından alakamız yok. Terörün ırkı, dini, milleti yoktur” diye konuştu.

KUYRUĞA GİRİP, KAN VERDİLER 

Basın açıklamasının ardından eyleme katılanlar Üsküdar meydanında bulunan Kızılay’a Kan Bağışı Merkezine gitti. Türkiye'ye kardeşlik duygularını göstermek isteyen eylemciler kuyruğa girerek kan bağışında bulundu.



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