Termal kentler kuruluyor

Termal tesisler aÃ§Ä±sÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± Ã¼lkeleri arasÄ±nda yer alan TÃ¼rkiye'nin bu alanda turist potansiyelinin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in termal kentler oluÅŸturulacak.
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Almanya, Macaristan, Ã‡ek Cumhuriyeti, Avusturya ve Fransa gibi Ã¼lkelerin en bÃ¼yÃ¼k gelir kaynaklarÄ± arasÄ±nda termal turizm dikkati Ã§ekiyor.
BaÅŸta Almanya olmak Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±nda geniÅŸ bir alanÄ± kapsayan tesislerde, kÃ¼r merkezleri, kÃ¼r parklarÄ±, su parklarÄ±, binicilik parklarÄ±, yÃ¼ksek yatak kapasitesine sahip oteller, hastane, klinik oteller, konser salonlarÄ±, ibadet yerleri yer alÄ±yor. Bu tesislerde ziyaretÃ§ilere hem saÄŸlÄ±k hem dinlenme hem de eÄŸlence bir arada sunuluyor.
Kaynak potansiyeli aÃ§Ä±sÄ±ndan Avrupa'da birinci, kaplÄ±ca uygulamalarÄ± konusunda ise Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer alan TÃ¼rkiye'de de tesislerde, yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶rneklerde olduÄŸu gibi birÃ§ok aktivitenin bir arada bulunmasÄ± iÃ§in alt yapÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlandÄ±.
UluslararasÄ± standartlarda termal tesislere sahip termal kent niteliÄŸindeki destinasyonlarÄ±n oluÅŸturulabilmesi ve Avrupa Ã¼lkeleri ile rekabet edilebilmesi iÃ§in, TÃ¼rkiye Turizm Stratejisi Eylem PlanÄ± ana kararlarÄ± kapsamÄ±nda, KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan termal kentler oluÅŸturulmasÄ± kararla
Bu kapsamda GÃ¼ney Ege (AydÄ±n, Denizli, Ä°zmir, Manisa), GÃ¼ney Marmara (BalÄ±kesir, Ã‡anakkale, Yalova), Frigya (Afyonkarahisar, Ankara, EskiÅŸehir, KÃ¼tahya, UÅŸak) ve Orta Anadolu (Aksaray, KÄ±rÅŸehir, NevÅŸehir, NiÄŸde, Yozgat) olmak Ã¼zere 4 bÃ¶lgede termal turizm master planlarÄ± hazÄ±rlandÄ±.
Belirlenecek pilot bÃ¶lgeler kapsamÄ±nda imar planÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n tamamlanmasÄ± ve belirlenecek yatak kapasitelerine gÃ¶re termal su daÄŸÄ±tÄ±m hattÄ± projeleri ile SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doktor ve fizik tedavi uzmanÄ± gibi saÄŸlÄ±k personelinin atayabileceÄŸi, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ortak kÃ¼r merkezleri oluÅŸturulacak.Â
Kaynak: AA
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸbirliÄŸinde, uluslararasÄ± standartlarda ve Avrupa Ã¼lkeleriyle rekabet gÃ¼cÃ¼ne sahip "termal kentler" oluÅŸturulacak
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