YPG safında savaşan bir ABD'li öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
PKK'nın Suriye'deki kolu YPG öncülüğündeki DSG'nin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG’linin daha öldüğü belirtildi.
Suriye’deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak’ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada ’Kawa Amed’ kod adlı Amerikalı YPG’li Paolo Todd’un öldüğü belirtildi.
Los Angelesli olan Paolo Todd’un 4 Kasım 2016’da YPG’ye katıldığı belirtildi. Todd’un cenazesinin Erbil üzerinden ABD’ye gönderileceği kaydedildi.
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