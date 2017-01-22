18:45, 22 Ocak 2017 Pazar

Soylu: UyuÅŸturucu ve terÃ¶r aynÄ± ÅŸey

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, "TerÃ¶r ne ise bizim iÃ§in uyuÅŸturucu odur. TÃ¼m yetkililerimize aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yorum, terÃ¶rle mÃ¼cadelede hangi mantÄ±ÄŸÄ± ortaya koyuyorsak, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anda acÄ±mayacaksÄ±nÄ±z." dedi.

Soylu, bir otelde dÃ¼zenlenen 134. DÃ¶nem KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k Ä°stihbarat Koordinasyon Kurulu ToplantÄ±sÄ±'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, toplantÄ±nÄ±n, yurt dÄ±ÅŸÄ± ve yurt iÃ§inde Ã¼lkeye yÃ¶nelik her tÃ¼rlÃ¼ kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k faaliyetlerinin deÄŸerlendirmesini yapmak, bunlarla mÃ¼cadelede hedef, taktik ve usullerin tespitine yardÄ±mcÄ± olunmasÄ± konularÄ±nda ilgili bakanlÄ±k, kurum ve kuruluÅŸlar arasÄ±nda koordinasyonun saÄŸlanmasÄ± amacÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini sÃ¶yledi.

21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n teknolojik ve medeniyet seviyesinin yeni fÄ±rsatlar ve yeni imkanlar sunduÄŸunu ama aynÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de yeni tehditler de sunduÄŸunu belirten Soylu, "SuÃ§u Ã¶nleme adÄ±na yeniÌ‡ cihazlar, yeni yÃ¶ntemler, yeniÌ‡ teknikler sunan 21. yÃ¼zyÄ±l modernizmi aynÄ± zamanda yeni suÃ§ tÃ¼rleri, yeni suÃ§ aletleri, mÃ¼cadele edeceÄŸimiz yeniÌ‡ suÃ§ sahalarÄ±nÄ± da biÌ‡zlere sunmaktadÄ±r. KorsanlÄ±k, yÃ¼zyÄ±llardÄ±r dÃ¼nya Ã¼zerinde var olan bir suÃ§tur ama siber korsanlÄ±k veya bilgisayar korsanlÄ±ÄŸÄ± biÌ‡zlere modern dÃ¼nyanÄ±n karanlÄ±k biÌ‡r armaÄŸanÄ±dÄ±r. Ä°Ã§ki, sigara kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± belki Ã§ok uzun zamandÄ±r biliyorduk ama biyokaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k diÌ‡ye biÌ‡r ÅŸeyle maalesef yeniÌ‡ tanÄ±ÅŸtÄ±k. Åžeker, Ã¶nceleriÌ‡ bu Ã¼lkede Ã¼retiÌ‡p gÃ¼zel gÃ¼zel tÃ¼kettiÄŸimiz biÌ‡r Ã¼rÃ¼ndÃ¼ ama ÅŸimdi yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan Ã¼lkemiÌ‡ze giÌ‡ren ÅŸekerle ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar, takipler, operasyonlar yapmak durumundayÄ±z." diye konuÅŸtu.

â€œKURT DA KUZU DA AYNI KAYNAKTAN SU Ä°Ã‡Ä°YOR"

Soylu, suÃ§lularÄ± yakalamak iÃ§in kullanÄ±lan teknolojilerin, biÌ‡lgi kaynaklarÄ±nÄ±n, ellerdeki kÃ¼Ã§Ã¼k biÌ‡r alet vasÄ±tasÄ±yla artÄ±k ceplere girdiÄŸini vurgulayarak, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"AynÄ± kaynaklarla suÃ§ iÅŸleme potansiyelindeki iÌ‡nsanlar da kullanÄ±yor. Eskiden terÃ¶ristlerin kamplarda eÄŸitimlerini aldÄ±klarÄ± birÃ§ok bilgi, bugÃ¼n maalesef internet dediÄŸimiz mecrada, eÄŸiÌ‡tiÌ‡m videolarÄ±yla paylaÅŸÄ±lÄ±yor, yaniÌ‡ kurt da kuzu da aynÄ± kaynaktan su iÌ‡Ã§iÌ‡yor. DolayÄ±sÄ±yla burada iÌ‡kiÌ‡ seÃ§eneÄŸimiz var, elbette ki bu meseledeki bu kaynaklarÄ±n yani gerek suÃ§ iÅŸleme kaynaklarÄ±nÄ±n tÃ¼ketilmesine yÃ¶nelik adÄ±mÄ±mÄ±zÄ± hep beraber ortaya koyacaÄŸÄ±z fakat biz devletiz, vatandaÅŸÄ±mÄ±z bizden hizmet beklemektedir. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±zÄ±, nesillerimizi her tÃ¼rlÃ¼ kÃ¶tÃ¼lÃ¼kten korumakla mÃ¼kellefiÌ‡z. DolayÄ±sÄ±yla kuzu gibi bekleme lÃ¼ksÃ¼mÃ¼z maalesef yoktur. SuÃ§lunun bir adÄ±m ilerisinde olmak, devletimizin bÃ¼tÃ¼n gÃ¼cÃ¼nÃ¼ kullanmak ve bu Ã¼lkeyi dÃ¶rt tarafÄ±ndan sarmÄ±ÅŸ ÅŸer odaklarÄ±na gÃ¶z aÃ§tÄ±rmamak, biÌ‡zleriÌ‡n tek seÃ§eneÄŸidir."

PKK Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n en Ã¶nemli finansman kaynaklarÄ±ndan birinin uyuÅŸturucu ticareti olduÄŸunu anÄ±msatan Soylu, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"RakamÄ±n, yÄ±llÄ±k 1,5 milyar dolar olduÄŸu tahmin edilmektedir. TÃ¼rkiÌ‡ye Ã¼zerinden geÃ§tiÄŸi tahmin edilen uyuÅŸturucunun, piyasa deÄŸeri yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 40 milyar liradÄ±r, gÃ¼venlik birimlerimizin ele geÃ§irdiÄŸi uyuÅŸturucunun piyasa deÄŸeri ise biraz Ã¶nce arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z deÄŸerlendirmelerinde de ortaya koydular, 4,5-5 milyar lira civarÄ±ndadÄ±r. TÃ¼rkiye'de toplam sigara tÃ¼ketiminin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 15'i kaÃ§ak sigaradan oluÅŸmaktadÄ±r ve burada devletiÌ‡miÌ‡ziÌ‡n vergi kaybÄ± yÄ±llÄ±k 4,5 milyar lira dÃ¼zeyindedir. BasiÌ‡t ÅŸekilde kÄ±yaslayabilelim diye sÃ¶ylemek istiyorum. Ilgaz TÃ¼neli'ni 572 milyon lira proje maliyetiyle gerÃ§ekleÅŸtirdik. Yine 1 milyar 140 milyon liraya da Ovit tÃ¼nellerini inÅŸa ediÌ‡yoruz. KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla ilgili verdiÄŸim Ã¶rnek rakamlarÄ±n yÄ±llÄ±k olduÄŸuna, biraz sonra sunumlarda da izleyeceÄŸiz, siÌ‡zlere veriÌ‡lecek olan diÄŸer kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k tÃ¼rlerini kapsamadÄ±ÄŸÄ±na da ayrÄ±ca dikkatinizi Ã§ekmek isterim."

Soylu, TÃ¼rkiye'nin, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla mÃ¼cadelede, iÌ‡ÅŸ yÃ¼kÃ¼ aÄŸÄ±r bir Ã¼lke olduÄŸuna dikkati Ã§ekerek, "CoÄŸrafi olarak, doÄŸu diye tabir ettiÄŸimiz dÃ¼nyanÄ±n batÄ±ya aÃ§Ä±lan kapÄ±sÄ± konumundayÄ±z. ÃœÃ§ tarafÄ±mÄ±z deniÌ‡zlerle Ã§evrili, buralardan giriÅŸ Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol etmek durumundayÄ±z. SuriÌ‡ye ve Irak sÄ±nÄ±rÄ±mÄ±zda devlet otoritesi noktasÄ±nda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar var. Askeri operasyonlar cereyan ediyor, terÃ¶r tehlikesi hala sÃ¼rÃ¼yor. Bunun getirdiÄŸi bÃ¼yÃ¼k bir gÃ¶Ã§ dalgasÄ±nÄ±n hem hedef hem de geÃ§iÌ‡ÅŸ Ã¼lkesi konumundayÄ±z. SÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸusunda ve gÃ¼neyinde fakirlik ve savaÅŸ, batÄ±sÄ±nda ise zenginlik ve refah dÃ¼nyasÄ± var. DoÄŸal olarak doÄŸudan batÄ±ya doÄŸru bir akÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu. Bu akÄ±ÅŸÄ±n iÃ§inde uyuÅŸturucu var, insan var, tarihi eser var, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k konusuna girebilecek ne varsa altÄ±nÄ± Ã§izmek gerekir ki hepsi var." dedi.

"BÃ¼tÃ¼n bu ÅŸartlara raÄŸmen Ã¼lkemiz, kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n her tÃ¼rÃ¼yle baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde mÃ¼cadele etmektedir." ifadesini kullanan Soylu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Ã–rneÄŸin, biÌ‡r insanlÄ±k suÃ§u olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele noktasÄ±nda 2002'den gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze kadar 38 Ã¼lke ile 258 ortak operasyon gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir. Ãœlkemizin uyuÅŸturucu iÌ‡le mÃ¼cadelede gÃ¶sterdiÄŸi baÅŸarÄ±lÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar uluslararasÄ± rapor ve bÃ¼ltenlere de aynÄ± ÅŸekilde yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±r. BM'nin 2016 DÃ¼nya UyuÅŸturucu Raporuna gÃ¶re, 2014 yÄ±lÄ±nda kÃ¼resel dÃ¼zeyde yakalanan eroinin yÃ¼zde 16'sÄ± TÃ¼rkiÌ‡ye tarafÄ±ndan ele geÃ§irilmiÅŸtir. 2016 Avrupa UyuÅŸturucu Raporuna gÃ¶re, Avrupa geneliÌ‡nde 2014 yÄ±lÄ±nda yakalanan 6,1 milyon ectasy tabletin 3,6 milyonunun TÃ¼rkiÌ‡ye tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi de bilinmektedir."

Soylu, BatÄ± ile TÃ¼rkiye'nin Ã¶zellikle uyuÅŸturucuya bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± arasÄ±nda ciddi fark olduÄŸuna iÅŸaret ederek, "Onlar bunu bir suÃ§ meselesi olarak gÃ¶rmÃ¼yorlar, neredeyse yaÅŸam biÃ§imlerinin bir noktasÄ±na iliÅŸtirmiÅŸler ve bunlarÄ± belki de en kabasÄ± olarak sÃ¶ylÃ¼yorum, bir saÄŸlÄ±k meselesi olarak gÃ¶rÃ¼yorlar ve on yÄ±llardÄ±r TÃ¼rkiye'yi uyuÅŸturucu aÃ§Ä±sÄ±ndan bir geÃ§iÅŸ Ã¼lkesi olarak nitelendirdiler. Daha doÄŸrusu BatÄ± bu konuda bizi hep aldatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Biraz Ã¶nce rakamlarÄ± verdim, onlarÄ±n yaptÄ±klarÄ±nÄ±n katbekat fazlasÄ±nÄ± DoÄŸu ve BatÄ± arasÄ±ndaki bu transferde yakalayan ve bu konuya ciddi, ÅŸiddetli bir ÅŸekilde Ã¼zerine giden gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizle Ã¶nemli baÅŸarÄ±lar elde eden Ã¼lke konumundayÄ±z ama sentetik uyuÅŸturucular konusunda batÄ± ne yapÄ±yor? Maalesef hiÃ§bir ÅŸey yapmÄ±yor." diye konuÅŸtu.

â€œSENTETÄ°K UYUÅžTURUCULAR BATIDAN GELÄ°YOR"

Bonzai denilen bir bela ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olunduÄŸunu belirten Soylu, "Bu DoÄŸu'dan gelmiyor. Sentetik uyuÅŸturucular BatÄ±'dan geliyor. Peki ne tedbir alÄ±yorlar? HiÃ§bir tedbir almÄ±yorlar. Bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± sÄ±vazlÄ±yorlar. SÄ±vazladÄ±klarÄ± ÅŸu, 'evet siz eroini, esrarÄ± iyi yakalÄ±yorsunuz, uyuÅŸturucuyu iyi yakalÄ±yorsunuz.' diyor, bizi sanki bir geÃ§iÅŸ Ã¼lkesi olarak nitelendirip aslÄ±nda bizim bir hedef Ã¼lke olduÄŸumuz konusunu hiÃ§bir zaman kendi deÄŸerlendirmelerinde gÃ¼ndeme getirmiyorlar. BatÄ±'nÄ±n bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± ve Ã§ifte standardÄ±nÄ± ÅŸiddetle reddediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Soylu, katÄ±lÄ±mcÄ±larla ÅŸÃ¶yle devam etti:

"TerÃ¶r ne ise bizim iÃ§in uyuÅŸturucu odur. Bizim inancÄ±mÄ±zda, deÄŸerlerimizde. TÃ¼m yetkililerimize aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylÃ¼yorum, terÃ¶rle mÃ¼cadelede hangi mantÄ±ÄŸÄ± ortaya koyuyorsak uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anda acÄ±mayacaksÄ±nÄ±z. Ã‡ocuklarÄ±mÄ±za, okullarÄ±n etrafÄ±nda uyuÅŸturucu satmaya Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anda ona insan muamelesi yapmayacaksÄ±nÄ±z. Bu kadar basit. Bu kadar net. Bunu tÃ¼keteceÄŸiz bu Ã¼lkede. Herkesin bu konuda, ailelerin, annelerin babalarÄ±n talepleri, feryatlarÄ± var. Ã‡ocuklarÄ±nÄ± okullara gÃ¶nderiyorlar ve bize emanet ediyorlar. Devlet dediÄŸi kuruma emanet ediyorlar. Biz sÄ±rtÄ±mÄ±zÄ± dÃ¶nemeyiz. DaÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã§ocuk terÃ¶ristlerden ne kadar endiÅŸe, Ä±zdÄ±rap ve azap duyuyorsak, Ã§ocuklarÄ±mÄ±za birtakÄ±m torbalar iÃ§erisinde uyuÅŸturucu satmaya Ã§alÄ±ÅŸanlar kim varsa tekrar sÃ¶ylÃ¼yorum, acÄ±mayacaksÄ±nÄ±z. TerÃ¶riste hangi muameleyi yapÄ±yorsanÄ±z onlara da aynÄ± bu muameleyi yapacaksÄ±nÄ±z."

â€œUYUÅžTURUCUDAN PKK Ä°STÄ°FADE EDÄ°YOR"

Nesilleri korumak zorunda olduklarÄ±nÄ± dile getiren Soylu, "Kanun, hukuk bu konuda her ÅŸey aÃ§Ä±k ve nettir ve bu konuda Ã¶zellikle kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve organize ÅŸebekelerine ciddi bir ÅŸekilde mÃ¼cadeleyi ortaya koyacaÄŸÄ±z. Ã–zellikle bu uyuÅŸturucudan istifade eden en Ã¶nemli unsur PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼dÃ¼r.

Yani eÅŸ zamanlÄ± bir operasyonu eÅŸ zamanlÄ± bir organizasyonu yÃ¼rÃ¼tmekle mÃ¼kellefiz." dedi.

Soylu, 2016 yÄ±lÄ±nda Ã¶zellikle eroin aÃ§Ä±sÄ±ndan yakalama miktarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 33 arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu:

"Bu Ã¶nemli ama esrarÄ±n kilosu aÃ§Ä±sÄ±ndan da yÃ¼zde 253 artÄ±ÅŸ sÃ¶z konusu olmuÅŸtur. 265 milyondan neredeyse 937 milyona kadar Ã§Ä±kan yani yaklaÅŸÄ±k 1 milyara kadar Ã§Ä±kan anlayÄ±ÅŸ ve baÅŸarÄ±lÄ± operasyon gerÃ§ekleÅŸtirdik 2016'da. Bu bizim iÃ§in yeterli deÄŸil. Gerek alkol, gerek tÃ¼tÃ¼n kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± olsun, gerek yasa dÄ±ÅŸÄ± ekimler olsun, bÃ¼tÃ¼n bunlardan dolayÄ± risklerimiz belli. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda bu bizim bir hasÄ±lamÄ±zdÄ±r. Yani hasÄ±lamÄ±z ne, mÃ¼cadele ediyoruz. Bir taraftan polisimiz, bir taraftan jandarmamÄ±z, bir taraftan gÃ¼mrÃ¼kteki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, herkes mÃ¼cadele ediyor. Bu hasÄ±layÄ± 2017 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde Ã§ok daha Ã¼st noktaya Ã§Ä±karacaÄŸÄ±z, yani bunu aklÄ±ndan geÃ§irenler, 'TÃ¼rkiye bizim iÃ§in rahat bir ortam deÄŸildir' diyecekler. Bir taraftan sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± duvarlarla kapatÄ±yoruz, bir taraftan elektronik ve teknolojik bÃ¼tÃ¼n tedbirlerimizi almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz, bir taraftan insansÄ±z hava uÃ§aklarÄ±mÄ±zla, 'drone'larla birlikte sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± kontrol ediyor ve gerek AÄŸrÄ±, gerek IÄŸdÄ±r, gerek Artvin bÃ¶lgesinden TÃ¼rkiye'ye gelen, gerek Hakkari'de yapacaÄŸÄ±mÄ±z, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, gÃ¼venlik yollarÄ±yla beraber bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n hepsini bir taraftan terÃ¶re yÃ¶nelik olarak yapÄ±yor ama diÄŸer taraftan da TÃ¼rkiye'nin baÅŸ belasÄ± olan her alandaki kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±kla ilgili ciddi bir adÄ±m atmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz."

â€œUYUÅžTURUCUYLA MÃœCADELEDE HUKUKUN TEMEL Ä°LKELERÄ°NE Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

Soylu, uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele konusunda devletin, hÃ¼kÃ¼metin kararlÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KÄ±ymetli CumhurbaÅŸkanÄ±'mÄ±zÄ±n, SayÄ±n BaÅŸbakan'Ä±mÄ±zÄ±n ortaya koymuÅŸ olduÄŸu ve bize verdiÄŸitalimatlar neticesinde bÃ¼yÃ¼k bir kararlÄ±lÄ±kla, ciddi bir mÃ¼cadele ile devam etmektedir. Ã–zellikle uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadelede muhakkaktÄ±r ki hukukun temel ilkelerine ihtiyaÃ§ var. Bu Ã§eÅŸitli kanunlara serpiÅŸtirilmiÅŸ, bazen bir daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k da ortaya koyuyor. Åžimdi Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ile birlikte hakikaten TÃ¼rkiye'de uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele kanunu taslaÄŸÄ±nÄ± bir noktaya kadar getirdik, inÅŸallah ÅŸubat ayÄ± iÃ§erisinde konunun bÃ¼tÃ¼n taraflarÄ± ile bir kampa girilecek ve orada TÃ¼rkiye'de yepyeni bir adÄ±m atÄ±lacak ve uyuÅŸturucu ile mÃ¼cadele kanun taslaÄŸÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hÃ¼kÃ¼metimize sunulmak Ã¼zere hazÄ±r hale getirilmeye tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlarla gerÃ§ekleÅŸtirilecektir. Buna Ã§ok Ã¶nem veriyoruz. Bu hem hareket kabiliyetimizi hem de sonuÃ§ alma kabiliyetimizi son derece etkileyecektir."

Bakan Soylu, TÃ¼rkiye'nin kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±n her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼ ile mÃ¼cadelede gerÃ§ekleÅŸtiren bir Ã¼lke olduÄŸunu da sÃ¶yledi.

MÃ¼cadelenin dÃ¼nya ile ilgisi olduÄŸuna iÅŸaret eden Soylu, "Hem uluslararasÄ± alanda hem Ã¼lke iÃ§inde bu iÅŸle ilgilenen birimler arasÄ±nda istihbarat, koordinasyon ve iÅŸbirliÄŸi hayati Ã¶neme sahiptir. Her yeni geliÅŸme yeni imkanlarla birlikte yeni tehditler de sunmaktadÄ±r. Bu noktadan hareketle tehditleri, ilkelerimizi ve hedeflerimizi doÄŸru ÅŸekilde tanÄ±mlamalÄ±yÄ±z. Bu toplantÄ±lar bunlarÄ± saÄŸlamaya yÃ¶neliktir." dedi.

PATLAYICILAR VE GÃœBRE SATIÅžLARI

Soylu, patlayÄ±cÄ±lar konusuna iliÅŸkin sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bu da baÅŸÄ±mÄ±zdaki yeni dertlerden, belalardan bir tanesidir. Bu konuda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larla ilgili koordinasyon kurulumuz da var. DÃ¼nya da bununla uÄŸraÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 4,5 aydÄ±r Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±yorum, belki de en Ã§ok ilgilendiÄŸim konulardan biri de el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±lardÄ±r. DÃ¼nyada buna nasÄ±l tedbir alÄ±nÄ±yor? Maalesef ÅŸunu ifade etmeliyim ki el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±larÄ± uzaktan tespit edebilen bir teknoloji, geliÅŸme tam anlamÄ±yla bulunmuÅŸ deÄŸil. Onun iÃ§in tedbirlerimizi ortaya koymakta, birtakÄ±m gÃ¶zlemlerimizi, analizlerimizi, teÅŸhislerimizi en iyi ÅŸekilde yapmakta elbetteki kararlÄ± olmalÄ±yÄ±z."

GÃ¼bre konusunda aldÄ±klarÄ± ve alacaklarÄ± tedbirler olduÄŸunu aktaran Soylu, "Ã–zellikle gÃ¼bre satan merkezlerin kamerayla izlenmesi, oradaki karekodlarÄ±n Ã§ok yakÄ±n zaman iÃ§inde saÄŸlanmasÄ± ve gerÃ§ekleÅŸtirilmesi, kime ne kadar gÃ¼brenin verildiÄŸinin bir ÅŸekilde, Ã¶zellikle amonyum nitrattan bahsederek sÃ¶ylÃ¼yorum, bilinmesi bizim aÃ§Ä±mÄ±zdan, tedbirleri almamÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

YaklaÅŸÄ±k 5 saat sÃ¼ren toplantÄ±ya Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Ordu, Bayburt ve GÃ¼mÃ¼ÅŸhane'den vali, il emniyet mÃ¼dÃ¼rleri, il jandarma komutanlarÄ±, gÃ¼mrÃ¼k yetkilileri ve diÄŸer ilgililer katÄ±ldÄ±.