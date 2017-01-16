Gambiya'nın yeni lideri yarın ülkesine dönüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Gambiya'da 1 Aralık'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin galibi ve ülkenin yeni Devlet Başkanı Adama Barrow, ülkesine yarın döneceğini açıkladı.
Barrow, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanıma, Gambiya Cumhuriyeti'ne yarın dönüyorum." ifadesini kullandı.
Diğer yandan, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Afrika Birliği (AU) ve Birleşmiş Milletler ülkenin eski Devlet Başkanı Yahya Jammeh'in dün gece Gambiya'dan ayrılmasının ardından ortak bildiri yayımladı.
Bildiride, söz konusu kuruluşların Jammeh, ailesi ve yakın arkadaşlarının hedef alınmaması ve de Jammeh'in bir Gambiya vatandaşı, parti lideri ve eski devlet başkanı olarak haklarına saygı duyulması konularında Barrow yönetimiyle birlikte çalışacağı belirtildi.
1 Aralık'taki devlet başkanlığı seçiminin ardından ilk etapta yenilgisini kabul etmesine rağmen Jammeh, daha sonra Gambiya Yüksek Mahkemesine itiraz ederek, iktidarı bırakma çağrılarını reddetmişti. Görevi Barrow'a 19 Ocak'ta devretmesi gereken Jammeh, 17 Ocak'ta da 90 günlük olağanüstü hal ilan etmişti.
Senegal Ordusu da 19 Ocak Perşembe günü akşam saatlerinde Senegal'in de yer aldığı ECOWAS ordu birliklerinin Gambiya topraklarına girdiğini açıklamıştı. Barrow da aynı gün Gambiya'nın Dakar Büyükelçiliğinde, ECOWAS ülke temsilcilerinin de katıldığı törenle devlet başkanlığı yemini etmişti. İstifa etmeye dün sabah saatlerinde razı olan Jammeh, gecenin ilerleyen saatlerinde ailesiyle ülkeden ayrılmıştı.
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