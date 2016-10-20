Güncelleme: 19:20, 22 Ocak 2017 Pazar

Suriye'de hava saldırısında çocuklar öldü





İdlib'de hangi devlete ait olduğu belirlenemeyen uçağın düzenlediği saldırıda altı çocuk öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kentinde, yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı bir çiftliğe düzenlenen hava saldırısında 6 çocuğun öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi. İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Leys el Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının kentin kuzeyindeki Neyrab beldesinde, Suriyeli göçmelerin kaldığı bir çiftliği bombaladığını belirtti. Hangi millete ait olduğu belirlenemeyen savaş uçağının saldırısında 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 8 çocuğun yaralandığını bildiren Faris, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti. Faris ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğu düşünülen bir savaş uçağının da İdlib'in Akrobat mevkinde Şam'ın Fethi Cephesine ait bir karargahı bombaladığını söyledi. Saldırıda grubun bazı üst düzey komutanlarının öldüğünü aktaran Faris, saldırıya ilişkin başka detay vermedi.

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