Suriye'de hava saldırısında çocuklar öldü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin kuzeydoğusundaki İdlib kentinde, yerlerinden olan Suriyelilerin barındığı bir çiftliğe düzenlenen hava saldırısında 6 çocuğun öldüğü, 8 sivilin yaralandığı bildirildi.
İdlib'teki sivil savunma yetkililerinden Leys el Faris, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir savaş uçağının kentin kuzeyindeki Neyrab beldesinde, Suriyeli göçmelerin kaldığı bir çiftliği bombaladığını belirtti.
Hangi millete ait olduğu belirlenemeyen savaş uçağının saldırısında 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini, 8 çocuğun yaralandığını bildiren Faris, yaralıların beldedeki sahra hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındığını kaydetti.
Faris ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyona ait olduğu düşünülen bir savaş uçağının da İdlib'in Akrobat mevkinde Şam'ın Fethi Cephesine ait bir karargahı bombaladığını söyledi.
Saldırıda grubun bazı üst düzey komutanlarının öldüğünü aktaran Faris, saldırıya ilişkin başka detay vermedi.
Münih'te gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Alperen Ocaklarının Münih Şubesinin camı kırılarak içeride bulunan eşyalara zarar verildi
İdlib'de hangi devlete ait olduğu belirlenemeyen uçağın düzenlediği saldırıda altı çocuk öldü
Suriye Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliğinden yapılan açıklamada "PYD ve DEAŞ örgütlerinin bölgelerimizi işgal etmelerini kabul etmiyoruz" ifadesine yer verildi
Gambiya'da Devlet Başkanı seçilen Barrow ülkesine yarın döneceğini duyurdu
Suriye'de YPG içerisinde savaşan bir ABD vatandaşı hayatını kaybetti
Filistin, İsrail'in Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay ermesini kınadı
Fransa’daki Ulusal Cephe'nin Başkanı Le Pen, ''AB öldü ama henüz kendisi bilmiyor.'' dedi
Gazze'de askeri eğitimini tamamlayan subaylar için mezuniyet töreni düzenlendi
ACT havayollarına ait kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı
Almanya Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier, “Trump’ın seçilmesiyle 20. yüzyıldaki eski dünya düzeni sona erdi” yorumunu yaptı
Dalay Lama, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel barış için çabalayacağını ümit ettiğini söyledi
Kazakistan, Astana görüşmelerinin yarın 13.00'da başlayıp 24 saat süreceğini açıkladı
DEAŞ'tan alınan Musulu'un doğu bölgelerinde eğitim faaliyetlerine yeniden başlandı
İşgal yönetimine bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Doğu Kudüs'te 566 yeni konut inşasına onay verdi.
Azerbaycan Ermenistan'a ait insansız hava aracını düşürdü