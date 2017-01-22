Güncelleme: 19:36, 22 Ocak 2017 Pazar

Münih'te Alperen Ocakları’na saldırı





Münih'te gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Alperen Ocaklarının Münih Şubesinin camı kırılarak içeride bulunan eşyalara zarar verildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Almanya'nın Münih kentinde Alperen Ocaklarına saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Dernek yetkilileri yaptıkları açıklamada, gece yarısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Alperen Ocaklarının Münih Şubesinin camı kırılarak içeride bulunan eşyalara zarar verildiğini belirtti. Açıklamada, PKK yandaşı olduğu düşünülen kişilerin, duvarlara bölücü terör örgütü PKK ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın ismini yazdığı ifade edildi. Dernek içinde bulunan kasanın çalındığı ve çeşitli evrakında tahrif edildiğine işaret edilen açıklamada, dernekte kimsenin bulunmaması nedeniyle yaralanan olmadığı ancak maddi zararın meydana geldiği belirtildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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