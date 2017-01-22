Muhalif liderden Astana açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan'daki Suriye konulu toplantıya katılacak muhalefet heyetinin sözcüsü Yahya el-Aridi, ülkelerinde akan kanı durdurmak, Beşşar Esad rejimi ile İran'ın uyguladığı şiddeti sona erdirmek için Astana görüşmelerine katıldıklarını söyledi.
Aridi, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak Suriye konulu toplantı öncesinde AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
El-Aridi, toplantıda görüşülmesi gereken konuların başında ülke genelinde Esed rejimi ve İran komutasındaki milislerin ateşkes ihlalleri olduğunu vurguladı.
Bir diğer konunun da insani boyut olduğuna işaret eden el-Aridi, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararının 13. ve 14. maddelerinde zikredilen ablukaların kaldırılması ve rejimin etnik temizliğine son verilmesine ilişkin maddelerin tartışılması gerektiğini ifade etti.
El-Aridi, "Bunların derinlemesine tartışılmasından doğacak diğer konular ve onları sonuca erdirmek, bir tür bildiriye ya da nihai siyasi çözüme temel sayılacak ve 1. Cenevre Bildirisi'ni baz alacak güçlü bir belgenin oluşmasına yol açabilir." dedi.
El-Aridi, toplantı sonucuyla ilgili umutlu olup olmadığı sorulması üzerine, şunları kaydetti:
"Atmosfer iyimserlik ya da kötümserlik atmosferi değil. Taraflardan biri olarak Türkiye'nin gösterdiği çabalarla ilgili. Rusya ile de ilgili. Rusya, askeri zafer kazandığını düşünerek, şimdi de bunu siyasi zafere dönüştürmenin peşinde. Rusya'ya göre, siyasi düzeyde bir şeyler oluşturmak, kendisini zaferle taçlandıracak. Toplantının başarıya ulaşmasına bağlı taraf, Rusya'nın bombardımanı, rejimin ve İran'ın şiddetine maruz kalan taraf. 13 Aralık 2016'da Türkiye ve Rusya garantörlüğünde sağlanan anlaşma onaylanırsa, garanti edilirse, biz o zaman 'birşeyler başarıldı' deriz."
Türk yetkililerle Astana toplantısının hedefleriyle ilgili görüştüklerini belirten el-Aridi, "Suriye’de akan kana dur demek için, rejim ve İran'ın uyguladığı şiddeti sona erdirmek için buradayız." dedi.
El-Aridi, İran'ın süreçteki rolüne ilişkin olarak da şöyle konuştu:
"İranlılar burada ama onlarla ilgili şüphelerim var. Rusya söz konusu olduğunda, zaman onların aleyhine işliyor. Zaman geçtikçe, Rusya siyasi düzeyde kaybediyor. Askeri düzeyde kazandıklarını varsayıyorlar. Şimdi de bunu siyasi kazanıma çevirmek istiyorlar. Ancak İranlıların zamana ihtiyacı var. Projelerine devam etmek için zaman lazım.İran sorunun ya da çözümün parçası olmak arasında tercih yapmalı. Onlar, oyunbozan. Onlar, işgalci. Onlar olmadan (çözüm) çok zor."
Suriye muhalefet heyetinin sözcüsü el-Aridi, "Suriye’de akan kana dur demek için, rejim ve İran'ın uyguladığı şiddeti sona erdirmek için buradayız." dedi
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