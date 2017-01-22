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20:58, 22 Ocak 2017 Pazar
DÄ±ÅŸ Politika
GÃ¼ncelleme: 19:49, 22 Ocak 2017 Pazar

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CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tanzanya'da
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tanzanya'da

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'a geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ Tanzanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ DarÃ¼sselam'a geldi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'daki Julius Nyerere UluslararasÄ± HavaalanÄ±'nda Tanzanya Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Kassim Majaliwa, TÃ¼rkiye'nin DarÃ¼sselam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yasemin Eralp ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nca karÅŸÄ±landÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da DarÃ¼sselam'a geldi.



Ä°lgili Konular CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Afrika
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