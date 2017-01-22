CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Tanzanya'da

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ±Â Recep TayyipÂ ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ileÂ Tanzanya'nÄ±n baÅŸkentiÂ DarÃ¼sselam'a geldi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Afrika turunun ilk duraÄŸÄ± olan Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'daki Julius Nyerere UluslararasÄ± HavaalanÄ±'nda Tanzanya Cumhuriyeti BaÅŸbakanÄ± Kassim Majaliwa, TÃ¼rkiye'nin DarÃ¼sselam BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Yasemin Eralp ve bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik mensuplarÄ±nca karÅŸÄ±landÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile eÅŸi Emine ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak da DarÃ¼sselam'a geldi.
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirlenen DHKP-C Ã¼yesi Bilgehan Karpat, TekirdaÄŸ'da Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'a geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "TerÃ¶r ne ise bizim iÃ§in uyuÅŸturucu odur. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede hangi mantÄ±ÄŸÄ± ortaya koyuyorsak, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anda acÄ±mayacaksÄ±nÄ±z." dedi
TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan TÃ¼rkistanlÄ± muhacirler terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±narken kendilerine yÃ¶nelik oluÅŸan Ã¶nyargÄ±ya da dikkat Ã§ekti
CHP'li GÃ¶k, bazÄ± AK Parti milletvekillerinin yoklama sÄ±rasÄ±nda mÃ¼kerrer oy kullandÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti
Karadeniz'e aÃ§Ä±lan balÄ±kÃ§Ä±larÄ±n az miktarda avla limana dÃ¶nmesi, tezgahlardaki balÄ±k fiyatlarÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±
BulduklarÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla oynayan 2 Ã§ocuk, meydana gelen patlamada aÄŸÄ±r yaralandÄ±
Sekiz ilde dÃ¼zenlenen operasyonda asker ve Ã¶ÄŸretmenlerin bulunduÄŸu 20 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
CHP anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi paketinin, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iptali iÃ§in Anayasa Mahkemesine gÃ¶tÃ¼recek
De Mistura Astana'da Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kayrat Abdrahmanov ile bir araya geldi
357 sanÄ±ÄŸÄ±n beraatiyle sonuÃ§lanan "askeri casusluk" davasÄ±nÄ±n sanÄ±klarÄ±ndan iÅŸadamÄ± Ã–zkaynak, 13 milyon 250 bin liralÄ±k maddi ve manevi tazminat talebyle dava aÃ§tÄ±
BahÃ§eli partisinin TBMM'deki tavrÄ±nÄ±n referandumda da devam edeceÄŸini sÃ¶yledi
7 asker hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle iddianame hazÄ±rlandÄ±
Elektrik faturasÄ± aylÄ±k 82 lira ve Ã¼zerinde gelen kullanÄ±cÄ±larÄ±n, hizmet alÄ±nacak elektrik daÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketine karar verirken faturadaki TL tutarÄ±ndan ziyade enerji tÃ¼ketim miktarÄ±nÄ± dikkate almalarÄ± Ã¶nerildi