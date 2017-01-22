GÃ¼ncelleme: 19:54, 22 Ocak 2017 Pazar

AK Parti'ye saldÄ±ran DHKP-C'li Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi





AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirlenen DHKP-C Ã¼yesi Bilgehan Karpat, TekirdaÄŸ'da Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirlenen DHKP-C Ã¼yesi Bilgehan Karpat, TekirdaÄŸ'da Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.