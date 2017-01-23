08:16, 23 Ocak 2017 Pazartesi

DÃ¶rt yeni KHK yayÄ±nlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda hazÄ±rlanan 682, 683, 684 ve 685 sayÄ±lÄ± 4 yeni Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 2 Ocak'ta toplanan Bakanlar Kurulunca Anayasa'nÄ±n 121'inci maddesi ile 2935 SayÄ±lÄ± OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Kanunu'nun 4'Ã¼ncÃ¼ maddesine gÃ¶re, alÄ±nan kararlar doÄŸrultusunda hazÄ±rlanan 682, 683, 684 ve 685 sayÄ±lÄ± kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameler, Resmi Gazete'nin bugÃ¼nkÃ¼ sayÄ±sÄ±nda yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdi.

Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe giren kararnamede, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca (MGK) devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum ve gruplara Ã¼yeliÄŸi, mensubiyeti veya iltisakÄ± veya irtibatÄ± olan kamu gÃ¶revlerinin ihraÃ§larÄ±na iliÅŸkin liste yer aldÄ±.

Buna gÃ¶re, Tasarruf MevduatÄ± Sigorta Fonundan 3, BankacÄ±lÄ±k DÃ¼zenleme ve Denetleme Kurumundan 2, TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ±ndan 1, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan 1, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 10, Ä°ller BankasÄ±ndan 2, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan aralarÄ±nda vali yardÄ±mcÄ±sÄ±, kaymakam ve hukuk mÃ¼ÅŸavirlerinin de olduÄŸu 134, GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden 23, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumundan 2, Kamu GÃ¶zetimi, Muhasabe ve Denetim StandartlarÄ± Kurumundan 1, Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinden 2 ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan 186 kiÅŸi gÃ¶revden ihraÃ§ edildi.

Bu kiÅŸilere ayrÄ±ca herhangi bir tebligat yapÄ±lmayacak, haklarÄ±nda Ã¶zel kanun hÃ¼kÃ¼mlerine gÃ¶re iÅŸlem tesis edilecek.

Kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lan bu kiÅŸilerin, mahkumiyet kararÄ± aranmaksÄ±zÄ±n, rÃ¼tbe veya memuriyetleri alÄ±nacak ve bu kiÅŸiler gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± teÅŸkilata yeniden kabul edilemeyecekler. AyrÄ±ca bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek, doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak gÃ¶revlendirilemeyecek, bunlarÄ±n uhdelerinde bulunan her tÃ¼rlÃ¼ mÃ¼tevelli heyet, kurul, komisyon, yÃ¶netim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu Ã¼yeliÄŸi ve sair gÃ¶revleri de sona ermiÅŸ sayÄ±lacak.

Bu kiÅŸilerin silah ruhsatlarÄ±, gemi adamlÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belgeleri ve pilot lisanslarÄ± da iptal edilerek, oturduklarÄ± kamu konutlarÄ± veya vakÄ±f lojmanlarÄ±ndan da 15 gÃ¼n iÃ§inde tahliye edilecekler.

Ä°hraÃ§ edilenler Ã¶zel gÃ¼venlik ÅŸirketlerinin kurucusu, ortaÄŸÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olamayacak. Bu kiÅŸiler hakkÄ±nda bakanlÄ±klarÄ± ve kurumlarÄ±nca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunacak, bildirim Ã¼zerine pasaport birimlerince de pasaportlarÄ± iptal edilecek.

682 SAYILI KHK TAM METÄ°N

683 SAYILI KHK TAM METÄ°N

684 SAYILI KHK TAM METÄ°N

685 SAYILI KHK TAM METÄ°N

GÃ–REVE Ä°ADELER

SÃ¶z konusu KHK'da gÃ¶reve iade edilen kiÅŸilerin listesine de yer verildi.

Buna gÃ¶re, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda 73, TRT'de 2, Ã‡evre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 1, Tapu ve Kadastro Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde 8, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±nda 2, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda aralarÄ±ndan vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve kaymakamlarÄ±n da olduÄŸu 8, TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumunda 1 ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda da 30 kiÅŸi, daha Ã¶nce Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± kamu gÃ¶revlerine iade edildi.

SÃ¶z konusu personelden bu maddenin yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k tarihinden itibaren 10 gÃ¼n iÃ§inde gÃ¶reve baÅŸlamayanlar "Ã§ekilmiÅŸ" sayÄ±lacak. Bu kapsamda, gÃ¶reve baÅŸlayanlara da kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihten gÃ¶reve baÅŸladÄ±klarÄ± gÃ¼ne kadar geÃ§en sÃ¼reye tekabÃ¼l eden mali ve sosyal haklarÄ± Ã¶denecek.

Bu kiÅŸiler, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±lmalarÄ±ndan dolayÄ± herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacak. Bu personelin gÃ¶revlerine iadesi, kamu gÃ¶revinden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± tarihte bulunduklarÄ± yÃ¶neticilik gÃ¶revi dÄ±ÅŸÄ±nda Ã¶ÄŸrenim durumlarÄ± ve kazanÄ±lmÄ±ÅŸ hak aylÄ±k derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilecek.

2 TELEVÄ°ZYON KANALI KAPATILDI

683 SayÄ±lÄ± KHK ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olan 2 Ã¶zel televizyon kanalÄ± kapatÄ±ldÄ±.

KapatÄ±lan Ã¶zel televizyonlara ait olan taÅŸÄ±nÄ±rlar ile her tÃ¼rlÃ¼ mal varlÄ±ÄŸÄ±, alacak ve haklar, belge ve evrak bedelsiz olarak Hazine'ye devredildi.

"OLAÄžANÃœSTÃœ HAL Ä°ÅžLEMLERÄ° Ä°NCELEME KOMÄ°SYONU" KURULMASI KARARLAÅžTIRILDI

685 SayÄ±lÄ± KHK ile terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara Ã¼yeliÄŸi, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle baÅŸka bir idari iÅŸlem tesis edilmeksizin doÄŸrudan kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararname hÃ¼kÃ¼mleri ile tesis edilen iÅŸlemlere iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirmek ve karara baÄŸlamak Ã¼zere "OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu" kuruldu.

AyrÄ±ca 685 SayÄ±lÄ± KHK'da, komisyonun, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda doÄŸrudan kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnameler ile tesis edilen iÅŸlemler hakkÄ±nda, kamu gÃ¶revinden, meslekten veya gÃ¶rev yapÄ±lan teÅŸkilattan Ã§Ä±karma ya da iliÅŸiÄŸin kesilmesi, Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸin kesilmesi, dernekler, vakÄ±flar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, Ã¶zel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±, vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, Ã¶zel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±, gazete ve dergiler, haber ajanslarÄ±, yayÄ±nevleri ve daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, emekli personelin rÃ¼tbelerinin alÄ±nmasÄ± gibi gÃ¶rev alanlarÄ± yer aldÄ±.

Komisyon, gÃ¶revi kapsamÄ±nda ihtiyaÃ§ duyduÄŸu her tÃ¼rlÃ¼ bilgi ve belgeyi, devlet sÄ±rlarÄ±na iliÅŸkin ilgili mevzuat hÃ¼kÃ¼mleri saklÄ± kalmak kaydÄ±yla, kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ± ile yargÄ± mercilerinden talep edebilecek.