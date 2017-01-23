08:20, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Trump'Ä±n ilk gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi Netanyahu ile

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparak, ABD-Ä°srail iliÅŸkilerini ve "OrtadoÄŸu'da gÃ¼venliÄŸin ve istikrarÄ±n saÄŸlanmasÄ±" konularÄ±nÄ± ele aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Beyaz Saray, Trump ve Netanyahu'nun gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yazÄ±lÄ± bir aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump'Ä±n, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki askeri, istihbari ve gÃ¼venlik noktasÄ±ndaki yakÄ±n iliÅŸkilere deÄŸindiÄŸi belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Trump ve Netanyahu, Ä°ran'Ä±n tehdit unsuru oluÅŸturduÄŸu konusu da dahil olmak Ã¼zere bir Ã§ok farklÄ± konuda yakÄ±n temas iÃ§erisinde olacaklarÄ± noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ±nÄ± belirttiler. Trump, Ä°srail'in gÃ¼venliÄŸini koÅŸulsuz destekleyeceÄŸini, DEAÅž ve diÄŸer radikal Ã¶rgÃ¼tlerle mÃ¼cadele konusunun yÃ¶netiminin Ã¶nceliklerinden birisi olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi."

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, Trump ve Netanyahu'nun Filistin-Ä°srail meselesini de ele aldÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, Trump'Ä±n sorunun sadece iki Ã¼lke arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini ve ABD'nin bunun saÄŸlanmasÄ± iÃ§in uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdiÄŸi bildirildi.

Trump'Ä±n Netanyahu'yu ÅŸubat ayÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda Beyaz Saray'a davet ettiÄŸi de bildirildi.

BEYAZ SARAY'A Ä°LK ZÄ°YARET Ä°NGÄ°LTERE'DEN

Donald Trump'Ä±n Beyaz Saray'a yerleÅŸmesinin ardÄ±ndan ilk yabancÄ± misafirinin de Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May olacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

May'in cuma gÃ¼nÃ¼ Washington'a gelerek Trump'la gÃ¶rÃ¼ÅŸeceÄŸi belirtildi.