08:24, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Siirt'te roketli saldÄ±rÄ±, operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±





Siirt'te 3. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ± sonucu operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Siirt'te PKK mensuplarÄ±nca 3. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re,Â PKK'lÄ±lar Afetevler Mahallesi'ndeki boÅŸ alandan Veyselkarani Mahallesi'ndekiÂ 3. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±naÂ roketatarlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da, roketatarÄ±nÂ eski otogar mevkii ile askeri alanÄ±n arasÄ±ndaki boÅŸ araziye isabet etmesi sonucu can kaybÄ± yaÅŸanmadÄ±. PatlamanÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da zÄ±rhlÄ± araÃ§ sevk edildi. OPERASYON BAÅžLATILDI SaldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Tokyay, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.Â Olay yerinden kaÃ§an terÃ¶ristlerin yakalanmasÄ± iÃ§inÂ operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda saldÄ±rganlarÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeler abluka altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ã–te yandan, bazÄ± gÃ¶rgÃ¼ tanÄ±klarÄ±Â saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸiddetiyle camlarÄ±n sallandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÄ±ÅŸarÄ± baktÄ±klarÄ±nda ise dumanlarÄ±n yÃ¼kseldiÄŸini gÃ¶rdÃ¼klerini anlattÄ±.

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