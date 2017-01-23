08:29, 23 Ocak 2017 Pazartesi

BaÅŸkale Belediyesi'ne kayyum





BaÅŸkale ilÃ§esinde Kaymakam Abdulselam Ã–ztÃ¼rk, gÃ¶revden alÄ±nan DBPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°hsan GÃ¼ler'in yerine, "belediye baÅŸkan vekili" olarak gÃ¶revlendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Van'Ä±n BaÅŸkale ilÃ§esinde Kaymakam Abdulselam Ã–ztÃ¼rk, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revden alÄ±nan DBPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°hsan GÃ¼ler'in yerine, "belediye baÅŸkan vekili" olarak gÃ¶revlendirildi. Belediye BaÅŸkanÄ± GÃ¼ler, terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. GÃ¼ler'in yerine Kaymakam Ã–ztÃ¼rk, "belediye baÅŸkan vekili" olarak gÃ¶revlendirildi. Ã–ztÃ¼rk'Ã¼n belediye binasÄ±na giderek Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlayacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

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