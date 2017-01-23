08:33, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Netanyahu yerleÅŸim politikasÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racak





Netanyahu, Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸa politikasÄ±na yÃ¶nelik engelleri ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸa politikasÄ±na yÃ¶nelik engelleri ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°srail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere gÃ¶re Netanyahu, bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸa politikasÄ±na yÃ¶nelik engelleri ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti. Binyamin Netanyahu, gelecek dÃ¶nemin ilelebet sÃ¼recek yerleÅŸim birimlerini inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na sahne olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, dÃ¼n DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konutun inÅŸasÄ±na onay vermiÅŸti. Komite BaÅŸkanÄ± Meir Turgeman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu onayÄ±n daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini, ancak siyasi nedenlerle ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±na kadar ertelendiÄŸini belirterek, belediyenin KudÃ¼s'te 11 bin konut inÅŸasÄ±na daha onay vereceÄŸini ifade etmiÅŸti. Turgeman, daha Ã¶nce Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilmesinin DoÄŸu KudÃ¼s'te yeni Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. Donald Trump, seÃ§im kampanyalarÄ±nda, "Ä°srail'in Filistin topraklarÄ±nda inÅŸa ettiÄŸi Yahudi yerleÅŸim birimlerinin, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine engel teÅŸkil etmediÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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