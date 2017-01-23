Netanyahu yerleÅŸim politikasÄ±nÄ± yaygÄ±nlaÅŸtÄ±racak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸa politikasÄ±na yÃ¶nelik engelleri ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ä°srail Kanal 2 televizyonunda yer alan habere gÃ¶re Netanyahu, bakanlar kurulu toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, DoÄŸu KudÃ¼s ve BatÄ± Åžeria'da Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸa politikasÄ±na yÃ¶nelik engelleri ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Binyamin Netanyahu, gelecek dÃ¶nemin ilelebet sÃ¼recek yerleÅŸim birimlerini inÅŸa Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na sahne olacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Ä°srail'e baÄŸlÄ± KudÃ¼s Belediyesi Ä°nÅŸaat ve Planlama Komitesi, dÃ¼n DoÄŸu KudÃ¼s'te 566 yeni konutun inÅŸasÄ±na onay vermiÅŸti.
Komite BaÅŸkanÄ± Meir Turgeman, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bu onayÄ±n daha Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirileceÄŸini, ancak siyasi nedenlerle ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n gÃ¶revine baÅŸlamasÄ±na kadar ertelendiÄŸini belirterek, belediyenin KudÃ¼s'te 11 bin konut inÅŸasÄ±na daha onay vereceÄŸini ifade etmiÅŸti.
Turgeman, daha Ã¶nce Trump'Ä±n ABD baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ilmesinin DoÄŸu KudÃ¼s'te yeni Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ aÃ§acaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
Donald Trump, seÃ§im kampanyalarÄ±nda, "Ä°srail'in Filistin topraklarÄ±nda inÅŸa ettiÄŸi Yahudi yerleÅŸim birimlerinin, barÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine engel teÅŸkil etmediÄŸini" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Kongrede ettiÄŸi yeminle Ã¼lkenin 45. BaÅŸkanÄ± olan Trump, siyasette kariyer yapmadan 60 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸa oturan ilk kiÅŸi oldu
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Netanyahu, Yahudi yerleÅŸim birimleri inÅŸa politikasÄ±na yÃ¶nelik engelleri ortadan kaldÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtti
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