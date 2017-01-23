08:38, 23 Ocak 2017 Pazartesi

ABD'nin gÃ¼neyinde fÄ±rtÄ±na ve yaÄŸÄ±ÅŸta 15 Ã¶lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin gÃ¼neyinde etkili olan olumsuz hava ÅŸartlarÄ±, 48 saat iÃ§inde 15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden oldu.

Georgia, Mississippi ve Alabama eyaletlerinin bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde meydana gelen fÄ±rtÄ±na, ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve hortum nedeniyle birÃ§ok bina yÄ±kÄ±ldÄ±, can kayÄ±plarÄ± meydana geldi.

15 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bÃ¶lgede, 30'a yakÄ±n kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Florida'nÄ±n Panhadle bÃ¶lgesi ile Alabama'nÄ±n gÃ¼neyinde hortum uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±, Georgia Valisi Nathan Deal, eyaletin 7 idari bÃ¶lgesinde olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal ilan etti. Georgia'da pazar sabahÄ± etkili olan hortumda en az 11 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Georgia Acil Durum YÃ¶netimi ekiplerinin yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

TRUMP, BÃ–LGE SAKÄ°NLERÄ°NE YARDIM SÃ–ZÃœ VERDÄ°

Ãœlkenin gÃ¼neyinde toplam 38 milyon kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde etkili olan olumsuz hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle 4 milyon 800 bin kiÅŸinin risk altÄ±nda bulunduÄŸu belirtildi.

ABD'nin yeni BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Georgia Valisi Deal ile Florida Valisi Rick Scott'Ä± telefonla arayarak baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulunduÄŸu ve Georgia ve Florida eyaletleri iÃ§in yardÄ±m sÃ¶zÃ¼ verdiÄŸi kaydedildi.