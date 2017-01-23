08:42, 23 Ocak 2017 Pazartesi

MÄ±sÄ±rlÄ± muhaliflerden sivil itaatsizlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r Devrim Konseyi, 25 Ocak devriminin 6. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde, mevcut rejime baskÄ± uygulamak amacÄ±yla sivil itaatsizlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

MÄ±sÄ±r dÄ±ÅŸÄ±ndaki muhaliflerin kurduÄŸu konseyin Ä°stanbul'da dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±na MÄ±sÄ±r parlamentosundan eski milletvekilleri ve siyasetÃ§iler katÄ±ldÄ±. KapanÄ±ÅŸ bildirisinde, "MÄ±sÄ±r halkÄ±, askeri darbeye karÅŸÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l halk direniÅŸinin her tÃ¼rlÃ¼sÃ¼nÃ¼ harekete geÃ§irmek iÃ§in cadde ve meydanlarda direnen gruplara katÄ±lmaya" Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.

"TEK Ã‡ARE DEVRÄ°M"

Konsey BaÅŸkanÄ± Meha Azzam, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, MÄ±sÄ±r'daki askeri rejimle siyasi Ã§Ã¶zÃ¼me varmanÄ±n onun diktatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gÃ¼zel gÃ¶stermek olduÄŸunu, bu nedenle rejimin uygulamalarÄ±na karÅŸÄ± tek Ã§arenin devrim olduÄŸunu vurguladÄ±.

Azzam, "Sivil itaatsizlik, devrimin bir Ã§eÅŸididir ve 25 Ocak devriminin de etkin unsurlarÄ±ndan biridir. Ordunun yÃ¶netim Ã¼zerindeki hakimiyeti karÅŸÄ±sÄ±nda faydalÄ± olabilecek tek Ã§Ã¶zÃ¼mdÃ¼r." dedi.

Muhalif "Vicdan Cephesi" kurucusu Amr Abdulhadi ise muhaliflerin Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olmamakla birlikte insanlarda darbenin zararlarÄ± konusunda bir bilinÃ§ oluÅŸturmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Abdulhadi, "Rejim farkÄ±nda olmadan sivil itaatsizliÄŸe teÅŸvik ediyor. MÄ±sÄ±r'da bazÄ± kÃ¶ylerde halk elektrik faturalarÄ±nÄ± Ã¶demeyerek bir nevi sivil itaatsizlik yapÄ±yor. Bu sebeple biz de bu yÃ¶nde insanlarÄ± teÅŸvik ediyoruz." diye konuÅŸtu.