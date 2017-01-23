GÃ¼ncelleme: 08:51, 23 Ocak 2017 Pazartesi

OrtakÃ¶y saldÄ±rÄ±sÄ±nda yeni isim iddiasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

OrtakÃ¶y'deki saldÄ±rÄ±yÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren Aldulgadir Masharipov'un baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan emniyet birimleri, Konya'da yeni bir isme ulaÅŸtÄ±. Bu isim AbdÃ¼lmalike Kade adlÄ± DAEÅž'Ã§i.

Milliyet gazetesinden Tolga Åžardan'Ä±n kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±nda AbdÃ¼lmalike Kade isimli IÅžÄ°D'linin Reina saldÄ±rganÄ± AbdÃ¼lgadir Masharipov'la iliÅŸkide olduÄŸu, bu ismin Suriye ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda kuryelik yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Kade'nin Reina saldÄ±rganÄ± ile Konya'da bir sÃ¼re birlikte kaldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarda, AbdÃ¼lmalike Kade'nin de en az Abulizi kadar Ã¶nemli bir DAEÅž'Ã§i olduÄŸu belirleniyor. Zira, Masharipov'un Konya'da Abulizi'nin yanÄ±nda olduÄŸu dÃ¶nemde AbdÃ¼lmalike Kade de Konya'da. Ãœlkeye ne zaman, nereden ve nasÄ±l girdiÄŸi henÃ¼z tam olarak tespit edilebilmiÅŸ deÄŸil. Kade, Abulizi ile baÄŸlantÄ±sÄ± olmasÄ± nedeniyle aynÄ± zamanda Masharipov'la da tanÄ±ÅŸÄ±yor. Bir sÃ¼re Konya'da kalan Kade, Masharipov'un Ä°stanbul'a gidiÅŸine kadar kentte kaldÄ±. Åžu anda sadece kimliÄŸi ortaya Ã§Ä±karÄ±labilen AbdÃ¼lmalike Kade, Reina eylemcisi Masharipov'un 15 AralÄ±k'ta yola Ã§Ä±kmasÄ±yla birlikte Konya'da son gÃ¼nlerini geÃ§irdi.

Masharipov'un Ä°stanbul'a ulaÅŸmasÄ±nÄ± bekleyen Kade'nin 20 AralÄ±k'ta Konya'dan ayrÄ±lÄ±p Suriye'ye gittiÄŸi belirlendi. Kade'den bir hafta sonra ise bu kez Abulizi 27 AralÄ±k'ta Konya'yÄ± terk etti. AraÅŸtÄ±rmalarda, Masharipov'un, Ä°stanbul'dayken eylemden Ã¶nceki gÃ¼nlerde AbdÃ¼lmalike Kade ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yaptÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. Kade'nin, DAEÅž'in Suriye'deki yÃ¶netim ile TÃ¼rkiye'deki hÃ¼creler arasÄ±ndaki â€˜kurye' olabileceÄŸi deÄŸerlendiriliyor. Ã–rgÃ¼tÃ¼n, TÃ¼rkiye'de faaliyet gÃ¶steren Abulizi'ye para ve talimat gÃ¶nderilmesinde Kade'yi kullandÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor."