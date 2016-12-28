08:56, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TÃ¼ketici birliklerinden indi-bindi'ye tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°stanbul'da taksilere getirilen ve dÃ¼n faaliyete geÃ§en 8 lira 75 kuruÅŸluk indi-bindi Ã¼cretinin yankÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor. TÃ¼ketici BirliÄŸi Federasyonu (TBF) BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼lent Deniz, taksimetre ayarlama iÅŸleminin usule uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Konuyla ilgili olarak yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼ketici BirliÄŸi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Deniz, " BugÃ¼n federasyonumuza ulaÅŸan bir e-posta da bu ayarlama iÅŸleminin usulÃ¼ne uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuyrukta Ã§ok fazla taksicinin olmasÄ± nedeni ile taksimetre ayarlamasÄ±nÄ±n adeta bas mÃ¼hrÃ¼ bas parayÄ± ÅŸeklinde usulÃ¼ne uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayeti geldi. Biz bu baÅŸvurulardan yola Ã§Ä±karak eÄŸer gerÃ§ekten bÃ¶yle bir ÅŸey var ise tÃ¼keticinin Ã§ok ciddi ÅŸekilde maÄŸdur olacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesindeyiz. Federasyon olarak bu konunun takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z" dedi.

"GEREKLÄ° DAVALARI AÃ‡ACAÄžIZ"

Taksimetre ayarlarÄ±nda taksici esnafÄ±nÄ±n maÄŸdur edilmesinin yanÄ±nda 3 ay arayla esnafÄ±n iki kez taksimetre ayarlama Ã¼creti vermek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± Ã§izen Deniz, "AkaryakÄ±t nedeni ile artan maliyetlerden ÅŸikayetÃ§i olan taksici esnafÄ± 3 ay arayla 2 kez taksimetre ayar Ã¼creti vermek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±. Taksiciler maÄŸdur edilmiÅŸ durumda. Gelinen noktada 2,5 km'ye kadar mesafeye kadar 8 lira 75 kuruÅŸ indi-bindi Ã¼cretinin ne kadar yanlÄ±ÅŸ bir karar olduÄŸunu gÃ¶steriyor. AyrÄ±ca, ortada dolaÅŸan iddialar doÄŸruysa Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi UlaÅŸÄ±m Koordinasyon Merkezi (UKOME) bu kararÄ± geri almak zorundadÄ±r. Yeni tarife ile ilgili yasal sÃ¼re iÃ§inde biz gerekli davayÄ± ve iptal davasÄ±nÄ± aÃ§acaÄŸÄ±z" ÅŸeklinde konuÅŸtu.