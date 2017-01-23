09:04, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Gambiya'da gÃ¼venlik AfrikalÄ± birliklere emanet





Gambiya'da seÃ§imi kaybeden Jammeh'in Ã¼lkeyi terk etmesi Ã¼zerine Afrika birlikleri gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gambiya'da seÃ§imleri kaybeden Yahya Jammeh'in Ã¼lkeyi terk etmesinin ardÄ±ndan BatÄ± Afrika Devletleri Ekonomik TopluluÄŸu'na (ECOWAS) baÄŸlÄ± askeri birlikler, baÅŸkent Banjul'da gÃ¼venliÄŸi saÄŸlÄ±yor. AfrikalÄ± askerler kentin giriÅŸlerinde oluÅŸturduklarÄ± kontrol noktalarÄ±nda araÃ§ geÃ§iÅŸlerini takip etti.

Ä°lgili Konular Gambiya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.