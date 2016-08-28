09:23, 23 Ocak 2017 Pazartesi

65 DEAÅž Ã¼yesi etkisiz hale getirildi





TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 153. gÃ¼nÃ¼nde, 194 DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefi vuruldu, 65 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 153. gÃ¼nÃ¼nde, 194 DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefi vuruldu, 65 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.



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