09:16, 23 Ocak 2017 Pazartesi

ErdoÄŸan Tanzanya'da TÃ¼rk iÅŸadamlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'da TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DarÃ¼sselam'da TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya geldi. ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu'nun (DEÄ°K) organize ettiÄŸi toplantÄ±da, Tanzanya'ya gelen ve bu Ã¼lkede faaliyet yÃ¼rÃ¼ten iÅŸ adamlarÄ±yla kaldÄ±ÄŸÄ± otelde buluÅŸtu. BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±ya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, DEÄ°K BaÅŸkanÄ± Ã–mer Cihad Vardan ile Ã§ok sayÄ±da iÅŸ adamÄ± katÄ±ldÄ±.

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