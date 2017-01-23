ErdoÄŸan Tanzanya'da TÃ¼rk iÅŸadamlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, DarÃ¼sselam'da TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya geldi.
ErdoÄŸan, DÄ±ÅŸ Ekonomik Ä°liÅŸkiler Kurulu'nun (DEÄ°K) organize ettiÄŸi toplantÄ±da, Tanzanya'ya gelen ve bu Ã¼lkede faaliyet yÃ¼rÃ¼ten iÅŸ adamlarÄ±yla kaldÄ±ÄŸÄ± otelde buluÅŸtu.
BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen toplantÄ±ya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, DEÄ°K BaÅŸkanÄ± Ã–mer Cihad Vardan ile Ã§ok sayÄ±da iÅŸ adamÄ± katÄ±ldÄ±.
FETÃ–/PDY'nin 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 asker, ilk kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor
TÃ¼ketici gÃ¼veninde 2016'nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeyinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi AralÄ±k'taki dip dÃ¼zeyden sonra, yeni yÄ±la yÃ¼kseliÅŸ ile baÅŸladÄ±
Ankara'daki bir okulda Ã¶ÄŸrenciler satÄ±cÄ±sÄ± olmayan bir kantinde tamamen gÃ¼ven esasÄ±na dayalÄ± olarak paralarÄ±nÄ± koyup alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yor
Meteorolojiye gÃ¶re Ä°stanbul ve Ankara'da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
TÃ¼rk SilahÄ± Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terÃ¶r hedeflerine yÃ¶nelik devam eden FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n 153. gÃ¼nÃ¼nde, 194 DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ hedefi vuruldu, 65 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'da TÃ¼rk iÅŸ adamlarÄ±yla bir araya geldi
TÃ¼ketici BirliÄŸi Federasyonu BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼lent Deniz, taksimetre ayarlama iÅŸleminin usule uygun yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
Aldulgadir Masharipov'un baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n Ã¼zerine yoÄŸunlaÅŸan emniyet birimleri, Konya'da yeni bir isme ulaÅŸtÄ±
BaÅŸkale ilÃ§esinde Kaymakam Abdulselam Ã–ztÃ¼rk, gÃ¶revden alÄ±nan DBPâ€™li Belediye BaÅŸkanÄ± Ä°hsan GÃ¼ler'in yerine, "belediye baÅŸkan vekili" olarak gÃ¶revlendirildi
Siirt'te 3. Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na dÃ¼zenlenen roketli saldÄ±rÄ± sonucu operasyon baÅŸlatÄ±ldÄ±
KHK ile Ã§ok sayÄ±da kamu kurum ve kuruluÅŸundan 367 kiÅŸi ihraÃ§ edilirken, 124 kiÅŸi de gÃ¶revine iade edildi
SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n iÅŸbirliÄŸinde, uluslararasÄ± standartlarda ve Avrupa Ã¼lkeleriyle rekabet gÃ¼cÃ¼ne sahip "termal kentler" oluÅŸturulacak
AK Parti Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na lav silahÄ±yla saldÄ±rÄ±yÄ± dÃ¼zenlediÄŸi belirlenen DHKP-C Ã¼yesi Bilgehan Karpat, TekirdaÄŸ'da Ã¶lÃ¼ olarak ele geÃ§irildi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile Tanzanya'nÄ±n baÅŸkenti DarÃ¼sselam'a geldi
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "TerÃ¶r ne ise bizim iÃ§in uyuÅŸturucu odur. TerÃ¶rle mÃ¼cadelede hangi mantÄ±ÄŸÄ± ortaya koyuyorsak, uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z anda acÄ±mayacaksÄ±nÄ±z." dedi
TÃ¼rkiye'de yaÅŸayan TÃ¼rkistanlÄ± muhacirler terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± kÄ±narken kendilerine yÃ¶nelik oluÅŸan Ã¶nyargÄ±ya da dikkat Ã§ekti