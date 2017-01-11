09:26, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± geri geliyor





Meteorolojiye gÃ¶re Ä°stanbul ve Ankara'da Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul, Ankara ve yurdun pek Ã§ok bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne yeniden kar yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ± geliyor. Meteorolojinin son tahminlerine gÃ¶re Ä°stanbul'da salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaÄŸmur, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur bekleniyor. YaÄŸÄ±ÅŸlar perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±na dÃ¶necek. Ankara'da ise Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼nden cumartesi gÃ¼nÃ¼ne kadar sÃ¼receÄŸi tahmin ediliyor.Â

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