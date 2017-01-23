09:39, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Bu okulda kantin var, satÄ±cÄ± yok | VÄ°DEO

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ankaraâ€™da bir okul, Ã§ocuklara helal-haram ve sorumluluk duygularÄ±nÄ± aÅŸÄ±lamak Ã¼zere 4 yÄ±ldÄ±r Ã¶rnek bir uygulama yapÄ±yor. Okulda, kantin var ama satÄ±cÄ±sÄ± yok. Ã‡ocuklar poÄŸaÃ§a ve simiti alÄ±p, parayÄ± kasaya bÄ±rakÄ±yorlar.

Okulda ayrÄ±ca aÃ§Ä±kta duran bir yardÄ±m sandÄ±ÄŸÄ± var. Ã–ÄŸrenciler ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nda oradan borÃ§ para alÄ±p, sonra getirip yerine koyuyorlar; bu ÅŸekilde gÃ¼venilir olmanÄ±n Ã¶nemini daha iyi anlÄ±yorlar.Â