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10:31, 23 Ocak 2017 Pazartesi
Avrupa
09:51, 23 Ocak 2017 Pazartesi

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Romanya'dan mahkum affÄ±na tepki
Romanya'dan mahkum affÄ±na tepki

Romanya hÃ¼kÃ¼metinin 5 yÄ±ldan az hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼k sÃ¼releri kalanlarÄ± af etme kararÄ± halkÄ± sokaklara dÃ¶ktÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Romanya'da hÃ¼kÃ¼metin acil kararnameyle binlerce hÃ¼kÃ¼mlÃ¼nÃ¼n affÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±sÄ±, Ã¼lke genelinde 10 binlerce kiÅŸi tarafÄ±ndan protesto edildi.

BaÅŸkent BÃ¼kreÅŸ'te akÅŸam saatlerinde Ãœniversite MeydanÄ±'nda bir araya gelen 15 bini aÅŸkÄ±n RomanyalÄ±, hÃ¼kÃ¼metin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, 5 yÄ±ldan az hapis cezasÄ± kalmÄ±ÅŸ kiÅŸiler iÃ§in af Ã¶ngÃ¶ren tasarÄ±yÄ± protesto etmek amacÄ±yla hÃ¼kÃ¼met binasÄ±na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

Gidilecek dÃ¼zenlemenin yolsuzlukla mÃ¼cadeleyi zayÄ±flatacaÄŸÄ±nÄ± savunan gÃ¶stericiler, â€œHÃ¼kÃ¼met istifa", "Yolsuzlukla mÃ¼cadele bÃ¼rosu sizi cezaevine alsÄ±n" sloganlarÄ± attÄ±.

Protesto yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yer olan Ãœniversite MeydanÄ±'na gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Klaus Iohannis da vatandaÅŸlara destek verdi.

Protestolar Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde devam ediyor.



Ä°lgili Konular Romanya
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