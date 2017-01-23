09:54, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Ã‡in'de doÄŸum oranÄ± artÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'de tartÄ±ÅŸmalÄ±Â tek Ã§ocuk politikasÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi 2016'da doÄŸum oranÄ± yÃ¼zde 7,9 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

Ã‡in SaÄŸlÄ±k ve Aile Planlama Komitesi yetkilisi Yang VÄ±ncuang, Ã¼lkede tek Ã§ocuk politikasÄ±nÄ±n tamamen kaldÄ±rÄ±lÄ±p tÃ¼m Ã§iftlere iki Ã§ocuk sahibi olma hakkÄ± verildikten sonra yeni doÄŸanlarÄ±n oranÄ±nda yÃ¼zde 7,9 artÄ±ÅŸ kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

HER YIL 17-20 MÄ°LYON YENÄ° DOÄžUM BEKLENÄ°YOR

Yang, doÄŸurganlÄ±k Ã§aÄŸÄ±na ulaÅŸan kadÄ±n nÃ¼fusunun her yÄ±l 5 milyon artmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸini ifade ederek 2016-2020 dÃ¶neminde her yÄ±l 17-20 milyon yeni doÄŸumun Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ãœlkede geÃ§en yÄ±l 17,86 milyon Ã§ocuk dÃ¼nyaya gelirken, bu sayÄ±nÄ±n 2011-2015 ortalamasÄ±na gÃ¶re 1,31 milyon daha fazla olduÄŸu vurgulandÄ±.

NÃœFUS 2030'DA 1,45 MÄ°LYARA ULAÅžACAK

2015 sonu itibarÄ±yla 1,37 milyarlÄ±k nÃ¼fusuyla dÃ¼nyanÄ±n en kalabalÄ±k Ã¼lkesi olan Ã‡in'de nÃ¼fusun 2030'da 1,45 milyara ulaÅŸmasÄ± bekleniyor.

1970'LÄ° YILLARDA KADEMELÄ° OLARAK BAÅžLAMIÅžTI

Ã‡in'in aile planlamasÄ± ve tek Ã§ocuk politikasÄ±, Ã¼lkenin hÄ±zla artan nÃ¼fusunu kontrol altÄ±na almak iÃ§in 1970'li yÄ±llarda kademeli olarak yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸ ve kentlerde yaÅŸayan ailelere tek Ã§ocuk sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirilmiÅŸti. KÄ±rsalda yaÅŸayan ailelere ise ilk Ã§ocuklarÄ±nÄ±n kÄ±z olmasÄ± halinde ikinci Ã§ocuÄŸa izin verilmiÅŸti.

2016'DA SONA ERDÄ°

Ãœlkede 1 Ocak 2016'da "iki Ã§ocuk politikasÄ±" yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmiÅŸti. Pekin yÃ¶netimi, yaÅŸlanan nÃ¼fusun ekonomi Ã¼zerindeki olumsuz etkisi ve iÅŸ gÃ¼cÃ¼ nÃ¼fusunun hÄ±zla azalmasÄ± Ã¼zerine aldÄ±ÄŸÄ± bu kararla kentlerde ve kÄ±rsal kesimde yaÅŸayan tÃ¼m Ã§iftlere koÅŸulsuz iki Ã§ocuk sahibi olabilme hakkÄ± tanÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.