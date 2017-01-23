DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden 'KudÃ¼s' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya MÃ¼slÃ¼man Alimler BirliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD'nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ±ndan doÄŸabilecek sonuÃ§lara karÅŸÄ± uyarÄ±da bulunulurken, Ä°slam dÃ¼nyasÄ± ve liderleri KudÃ¼s ile Filistin meselesi konusunda Ã¼zerine dÃ¼ÅŸeni yapmaya, uluslararasÄ± kuruluÅŸlar da Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± korumaya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada "Ä°slam dÃ¼nyasÄ±na musallat olan bÃ¶lÃ¼nme ve parÃ§alanma, pusuda bekleyenleri bu fÄ±rsatÄ± deÄŸerlendirerek daha fazla kazanÃ§ elde etmeye itiyor. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'un Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma istediÄŸi de bu yÃ¶nde bir adÄ±mdÄ±r ancak bu BirlemiÅŸ Milletler'in (BM) kararlarÄ±na yapÄ±lmÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k bir ihlaldir." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Ä°slam dÃ¼nyasÄ± alimleri ve dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rlerinin, BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± planÄ±nÄ± kabul etmeyeceÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "iÅŸgalcilerin" KudÃ¼s ve tÃ¼m Filistin topraklarÄ±ndaki keyfi eylemleri kÄ±nandÄ±.
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