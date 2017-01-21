DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

ABD'de 8 KasÄ±m 2016'da bir sÃ¼rprize imza atarak baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerini kazanan CumhuriyetÃ§i Donald Trump, Kongrede ettiÄŸi yeminle hem ABD tarihinin en yaÅŸlÄ± baÅŸkanÄ± hem deÂ siyasette kariyer yapmadan 60 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸa oturan ilk kiÅŸi oldu.
Kongrede YÃ¼ksek Mahkeme BaÅŸyargÄ±cÄ± John Roberts'Ä±n huzurunda Ä°ncil'e el basarak yemin eden Trump, sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± hayat hikayesi, Ã¶n seÃ§imlerdeki beklenmedik baÅŸarÄ±sÄ± ve iddialÄ± vaatleriyle ÅŸimdiden Ã¼lke siyasi tarihindeki yerini aldÄ±.
ABD'de 1 Åžubat 2016'da Iowa'daki Ã¶n seÃ§imlerle baÅŸlayan ve 8 KasÄ±m 2016'daki baÅŸkanlÄ±k seÃ§imleriyle son bulan yarÄ±ÅŸta, DemokratlarÄ±n adayÄ± deneyimli rakibi eski DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Hillary Clinton'Ä± geride bÄ±rakarak Beyaz Saray'a Ã§Ä±kmaya hak kazanan Trump, siyasi kariyeri olmadan 60 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸa oturan ilk baÅŸkan unvanÄ±nÄ± elde etti.
BaÅŸkanlÄ±k koltuÄŸunaÂ 70 yaÅŸÄ±nÄ± doldurduktan sonra oturan Trump, bÃ¶ylece "ABD tarihinin en yaÅŸlÄ± baÅŸkanÄ±" unvanÄ±nÄ± da aldÄ±.
Alman asÄ±llÄ± AmerikalÄ± iÅŸ adamÄ± Frederick Trump'Ä±n torunu olan Donald Trump,Â New York'ta 14 Haziran 1946 tarihinde Frederick ve Mary MacLeod Trump'Ä±n 5 Ã§ocuÄŸunun 4'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ olarak dÃ¼nyaya geldi.
EmlakÃ§Ä± olan babasÄ±nÄ±n da teÅŸvikiyle genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan itibaren emlak dÃ¼nyasÄ±na merak salan Trump, 1968'de Pensilvanya Ãœniversitesi Ekonomi BÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ itirdi. BabasÄ±nÄ±n ÅŸirketinin kontrolÃ¼nÃ¼ 1971'de alan Trump, ÅŸirkete "Trump Organizasyon" adÄ±nÄ± verdi.
Åžirketin merkezini Manhattan bÃ¶lgesine taÅŸÄ±yan Trump, inÅŸa ettiÄŸi otellerle kÄ±sa sÃ¼rede adÄ±nÄ± duyurdu. Donald Trump, 2004 yÄ±lÄ±nda Amerikan NBC kanalÄ±nda "Ã‡Ä±rak" (The Apprentice) adlÄ± programÄ± yapmaya baÅŸlayÄ±nca ÅŸov dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸÃ¶hretini biraz daha artÄ±rdÄ±.
Forbes dergisi tarafÄ±ndan 2016'da "DÃ¼nyanÄ±n En Zengin 400 Ä°nsanÄ± Listesi"nde yer alan Trump'Ä±n 3,6 milyar dolar civarÄ±nda varlÄ±ÄŸÄ± olduÄŸu tahmin ediliyor.
SeÃ§im kampanyasÄ± sÃ¼resince eski vergileri sÄ±kÃ§a tartÄ±ÅŸma konusu olan Trump'Ä±n son 18 yÄ±ldÄ±r vergilerini Ã¶demediÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Kongrede ettiÄŸi yeminle Ã¼lkenin 45. BaÅŸkanÄ± olan Trump, siyasette kariyer yapmadan 60 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan koltuÄŸa oturan ilk kiÅŸi oldu
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