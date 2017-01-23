10:24, 23 Ocak 2017 Pazartesi

HavaalanÄ±nÄ± iÅŸgal eden darbeciler hakim karÅŸÄ±sÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/ Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY)15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±larak Sabiha GÃ¶kÃ§en HavalimanÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla haklarÄ±nda dava aÃ§Ä±lan 28'i tutuklu 62 askerin yargÄ±lanmasÄ±na Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki mahkeme salonunda baÅŸlandÄ±.

Jandarma ekipleri, duruÅŸmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± salonun Ã§evresinde saat 07.00'den itibaren geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemleri aldÄ±.

YerleÅŸkeye gelen araÃ§lar ve iÃ§indeki yolcular kontrol noktalarÄ±nda arandÄ±. GÃ¼venlik Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda yerleÅŸkeye giren kiÅŸilerin kimlikleri de kontrol edildi.

SanÄ±klarÄ±n yakÄ±nlarÄ± ve avukatlar, saat 09.00 itibarÄ±yla mahkeme salonuna girmeye baÅŸladÄ±.

DuruÅŸmayÄ± Ã§ok sayÄ±da yerli ve yabancÄ± basÄ±n mensubu da takip ediyor.

AyrÄ±ca alanda, olasÄ± bir duruma karÅŸÄ± ambulanslar hazÄ±r bekletiliyor.

YARGILANMA GEREKÃ‡ELERÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca hazÄ±rlanan iddianamede, 28 rÃ¼tbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti anayasasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya veya bu dÃ¼zen yerine baÅŸka bir dÃ¼zen getirmeye veya bu dÃ¼zenin fiilen uygulanmasÄ±nÄ± Ã¶nlemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisini ortadan kaldÄ±rmaya veya TÃ¼rkiye BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisinin gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek", "Cebir ve ÅŸiddet kullanarak TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± isteniyor.

Ä°ddianamede ayrÄ±ca, bazÄ± ÅŸÃ¼phelilerin "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak", bazÄ±larÄ±nÄ±n da "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmamakla birlikte Ã¶rgÃ¼te bilerek ve isteyerek yardÄ±m etmek" suÃ§larÄ±ndan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmasÄ± talep ediliyor.