10:24, 23 Ocak 2017 Pazartesi

TÃ¼ketici gÃ¼veni Ocak ayÄ±nda yÃ¼kseldi





TÃ¼ketici gÃ¼veninde 2016'nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k dÃ¼zeyinin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi AralÄ±k'taki dip dÃ¼zeyden sonra, yeni yÄ±la yÃ¼kseliÅŸ ile baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi TÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, ocakta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 5,6 arttÄ±. TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), ocak ayÄ±na iliÅŸkin tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksini aÃ§Ä±kladÄ±. TÃœÄ°K ve TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ± iÅŸ birliÄŸiyle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len anket sonuÃ§larÄ±ndan hesaplanan tÃ¼ketici gÃ¼ven endeksi, ocakta geÃ§en aya gÃ¶re yÃ¼zde 5,6 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterirken aralÄ±kta 63,4Â olan endeks deÄŸeri bu ay 66,9 oldu. HABERÄ°N DEVAMI Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYIN

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