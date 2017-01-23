10:29, 23 Ocak 2017 Pazartesi

Lice'de bir ton toz esrar ele geÃ§irildi





Lice ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda bir ton toz esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda bir ton esrar ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca uzun zamandÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Kabakaya kÃ¶yÃ¼ndeki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanlarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n finans kaynaÄŸÄ± uyuÅŸturucu ekim alanlarÄ±nÄ± imha etmek ve imal edilen uyuÅŸturucularÄ± ele geÃ§irmek amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi. Operasyonda araziye gizlenmiÅŸ Ã§uvallarda bir ton toz esrar ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgemizde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaklarÄ±nÄ±n yok edilmesi maksadÄ±yla narko-terÃ¶rizmle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edilmektir." ifadelerine yer verildi. Â

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.