Lice'de bir ton toz esrar ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Lice ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda bir ton esrar ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca uzun zamandÄ±r sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len istihbari Ã§alÄ±ÅŸmalar neticesinde Kabakaya kÃ¶yÃ¼ndeki daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanlarda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'nÄ±n finans kaynaÄŸÄ± uyuÅŸturucu ekim alanlarÄ±nÄ± imha etmek ve imal edilen uyuÅŸturucularÄ± ele geÃ§irmek amacÄ±yla operasyon dÃ¼zenlendiÄŸi belirtildi.
Operasyonda araziye gizlenmiÅŸ Ã§uvallarda bir ton toz esrar ele geÃ§irildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶lgemizde yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n finans kaynaklarÄ±nÄ±n yok edilmesi maksadÄ±yla narko-terÃ¶rizmle mÃ¼cadeleye yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam edilmektir." ifadelerine yer verildi.
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