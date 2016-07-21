DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal (OHAL) kapsamÄ±nda yayÄ±mlanan 685 sayÄ±lÄ± Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) ile OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu kuruldu.
Komisyon, Anayasa'nÄ±n 120'nci maddesi kapsamÄ±nda ilan edilen, TBMM'nin 21 Temmuz 2016 tarihli ve 1116 sayÄ±lÄ± kararÄ±yla onaylanan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal kapsamÄ±nda, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerine veya Milli GÃ¼venlik Kurulunca (MGK) devletin milli gÃ¼venliÄŸine karÅŸÄ± faaliyette bulunduÄŸuna karar verilen yapÄ±, oluÅŸum veya gruplara Ã¼yeliÄŸi, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakÄ± veya bunlarla irtibatÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle baÅŸka bir idari iÅŸlem tesis edilmeksizin doÄŸrudan KHK hÃ¼kÃ¼mleri ile tesis edilen iÅŸlemlere iliÅŸkin baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirecek ve karara baÄŸlayacak.
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, yedi Ã¼yeden oluÅŸacak. Ãœyelerin Ã¼Ã§Ã¼ kamu gÃ¶revlileri arasÄ±ndan BaÅŸbakan tarafÄ±ndan, bir Ã¼ye Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n merkez teÅŸkilatÄ± ile baÄŸlÄ± ve ilgili kuruluÅŸlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan hakim ve savcÄ±lar arasÄ±ndan Adalet BakanÄ±'nca, bir Ã¼ye mÃ¼lki idare amirleri sÄ±nÄ±fÄ±na mensup personel arasÄ±ndan Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ±'nca, birer Ã¼ye YargÄ±tay ve DanÄ±ÅŸtayda gÃ¶rev yapan tetkik hakimleri arasÄ±ndan Hakimler ve SavcÄ±lar YÃ¼ksek Kurulunca (HSYK) belirlenecek.
Komisyon, kendi Ã¼yeleri arasÄ±ndan yapacaÄŸÄ± seÃ§imle bir baÅŸkan ve bir baÅŸkanvekili seÃ§ebilecek. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu'nun toplantÄ± ve karar yeter sayÄ±sÄ± iÃ§in dÃ¶rt sayÄ±sÄ± aranacak ve oylamalarda Ã§ekimser oy kullanÄ±lamayacak.
KOMÄ°SYONUN GÃ–REVLERÄ°
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu, OHAL kapsamÄ±nda doÄŸrudan KHK'larla tesis edilen iÅŸlemler hakkÄ±ndaki baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirip karar verecek.
Buna gÃ¶re komisyon, kamu gÃ¶revinden, meslekten veya gÃ¶rev yapÄ±lan teÅŸkilattan Ã§Ä±karma ya da iliÅŸiÄŸin kesilmesi, Ã¶ÄŸrencilikle iliÅŸiÄŸin kesilmesi, dernekler, vakÄ±flar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, Ã¶zel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±, Ã¶zel Ã¶ÄŸretim kurumlarÄ±, vakÄ±f yÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim kurumlarÄ±, Ã¶zel radyo ve televizyon kuruluÅŸlarÄ±, gazete ve dergiler, haber ajanslarÄ±, yayÄ±nevleri ve daÄŸÄ±tÄ±m kanallarÄ±nÄ±n kapatÄ±lmasÄ±, emekli personelin rÃ¼tbelerinin alÄ±nmasÄ± gibi iÅŸlemler hakkÄ±nda baÅŸvurularÄ± deÄŸerlendirecek ve karar verecek.
Komisyon ayrÄ±ca, OHAL kapsamÄ±nda yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan KHK'larla gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸilerin hukuki statÃ¼lerine iliÅŸkin doÄŸrudan dÃ¼zenlenen ve birinci fÄ±kra kapsamÄ±na girmeyen iÅŸlemleri de gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼p karara baÄŸlayacak.
GÃ–REV SÃœRESÄ°
Komisyon, 685 sayÄ±lÄ± KHK'nÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren iki yÄ±l sÃ¼reyle gÃ¶rev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek gÃ¶rmesi halinde bu sÃ¼reyi, bitiminden itibaren birer yÄ±llÄ±k sÃ¼relerle uzatabilecek.
Komisyonun ilk seÃ§ilen Ã¼yeleri, iki yÄ±llÄ±k sÃ¼renin sonuna kadar gÃ¶rev yapabilecek. SÃ¼renin uzatÄ±lmasÄ±na karar verilmesi halinde birinci maddenin ikinci fÄ±krasÄ±ndaki usule gÃ¶re yeni Ã¼yeler belirlenecek. Daha Ã¶nce gÃ¶rev yapan Ã¼yeler de yeniden gÃ¶rev alabilecek. Ãœyelerin sÃ¼releri dolmadan herhangi bir nedenle gÃ¶revlerine son verilemeyecek.
BAÅžVURULAR VALÄ°LÄ°KLERE
OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal Ä°ÅŸlemleri Ä°nceleme Komisyonu'na baÅŸvurular valilikler aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lacak. Kamu gÃ¶revinden, meslekten veya gÃ¶rev yapÄ±lan teÅŸkilattan Ã§Ä±karÄ±lanlar ya da iliÅŸiÄŸi kesilenler, en son gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± kuruma da baÅŸvurabilecek.
BaÅŸvuru tarihi, valiliklere veya ilgili kurumlara baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tarih olarak kabul edilecek. Valilikler ve ilgili kurumlar, kendilerine yapÄ±lan baÅŸvurularÄ± gecikmeksizin komisyona iletilecek ve mÃ¼kerrer baÅŸvurular iÅŸleme alÄ±nmayacak.
Komisyonun baÅŸvuru almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten Ã¶nce yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan KHK'larla ilgili olarak baÅŸvuru alma tarihinden itibaren 60 gÃ¼n iÃ§inde, bu tarihten sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan KHK'larla ilgili olarak ise Resmi Gazete'de yayÄ±mlanma tarihinden itibaren 60 gÃ¼n iÃ§inde yapÄ±lmayan baÅŸvurular iÅŸleme alÄ±nmayacak.
Komisyona yapÄ±lan baÅŸvurular, aranan ÅŸartlara uygunluk bakÄ±mÄ±ndan Ã¶n incelemeye tabi tutulacak. Ã–n inceleme sonucunda sÃ¼resi iÃ§inde yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, baÅŸvuru sahibinin konuyla ilgili hukuki menfaatinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±, bu kanun hÃ¼kmÃ¼nde kararnamenin kapsamÄ±na girmediÄŸi veya diÄŸer ÅŸekil ÅŸartlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±madÄ±ÄŸÄ± tespit edilen baÅŸvurular reddedilecek. Bu maddenin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar komisyon tarafÄ±ndan belirlenecek.
Komisyon, incelemelerini dosya Ã¼zerinden yapacak ve inceleme sonucunda baÅŸvurunun reddine veya kabulÃ¼ne karar verebilecek. Kamu gÃ¶revinden, meslekten veya gÃ¶rev yapÄ±lan teÅŸkilattan Ã§Ä±karÄ±lan ya da iliÅŸiÄŸi kesilenlere iliÅŸkin baÅŸvurunun kabulÃ¼ halinde karar, Devlet Personel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na bildirilecek.
KapatÄ±lan kurum ve kuruluÅŸlara iliÅŸkin baÅŸvurunun kabulÃ¼ halinde ilgili KHK hÃ¼kÃ¼mleri, sÃ¶z konusu kurum ve kuruluÅŸ bakÄ±mÄ±ndan tÃ¼m hÃ¼kÃ¼m ve sonuÃ§larÄ±yla birlikte sÃ¶z konusu KHK'nÄ±n yayÄ±mÄ± tarihinden geÃ§erli olmak Ã¼zere ortadan kalkmÄ±ÅŸ sayÄ±lacak. Buna iliÅŸkin iÅŸlemler, ilgisine gÃ¶re Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± veya VakÄ±flar Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce yerine getirilecek.
YARGI DENETÄ°MÄ°
Komisyonun kararlarÄ±na karÅŸÄ± HSYK tarafÄ±ndan belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davasÄ± aÃ§Ä±labilecek.
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