Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Çin'de yüz milyonlarca kişinin Bahar Bayramı'nı (Çuncie) kutlamak üzere çalıştıkları bölgelerden memleketlerine dönüşüyle "dünyanın en büyük iç göç hareketi Çunyün" başladı.
Çinlilerin "Yıllık Göç" diye adlandırdıkları tatil sezonu trafiği (Çunyün) 13 Ocak’ta başladı ve 21 Şubat’ta sona erecek. Geleneksel ay takvimine göre Çin, 28 Ocak'ta "Maymun Yılı"nı geride bırakarak “Horoz Yılı"na girecek.
Yeni yıla tüm aile üyeleriyle girmenin en önemli geleneklerden biri olduğu ülkede halkın toplu şekilde memleketlerine gitmesi, modern dünyadaki en büyük insan hareketi olarak ifade ediliyor.
Çin'de resmi Bahar Bayramı tatili 28 Ocak'ta başlayacak ve 7 gün sürecek. Ancak halk, bayram hazırlıkları ile akraba ve dost ziyaretleri için tatil öncesi ve sonrasında izin alarak genellikle bu süreyi 40 güne kadar uzatıyor.
Ülkede bu yılki Çunyün'de seyahat sayısının geçen yıla göre yüzde 2,3 artması bekleniyor. Bu yıl Çunyün süresince 3 milyar 28 milyon seyahatin yapılacağı tahmin ediliyor.
Köylerden ve kasabalardan şehir merkezlerine çalışmaya gelen yüz milyonlarca kişi, geride bıraktıkları ailelerini ziyaret amacıyla memleketlerine gitmeye başlıyor. Özellikle kırsal kesimden şehirlere gelen göçmen işçiler, uzaktaki evlerine dönmek için defalarca çeşitli toplu taşıma araçları ile aktarma yapmak zorunda kalabiliyor.
GÖÇMEN İŞÇİLER
292 milyon kişinin, nüfusa kayıtlı oldukları memleketleri dışındaki büyük şehirlerde çalıştığı Çin'de göçmen işçiler, bütün senenin yorgunluğunu atmak ve evlerinde aile fertleriyle hep beraber ülkenin en önemli geleneksel bayramını kutlamak üzere yollara düşüyor. 1,37 milyar nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de tren, halkın en çok tercih ettiği ulaşım aracı olma özelliğini koruyor.
Çunyün süresince trenle seyahat edecek kişi sayısının geçen yıla göre yüzde 9,7 artışla 356 milyona ulaşması tahmin ediliyor. Bir yıldır ayrı oldukları evlerine ve ailelerine dönmenin heyecanını yaşayan milyonlarca Çinli, Pekin Merkez Tren İstasyonu'nda büyük yoğunluğa neden oluyor.
Yediden yetmişe Çinlilerin akın ettiği istasyonun önünde mahşeri bir kalabalık gözlenirken, özellikle çocuklar büyüklerinin taşıdığı valizlerin arasında renkli görüntüler oluşturuyor.
Göçmen işçiler ve uzun tatili fırsat bilerek ailecek yurt dışına seyahate çıkanların boşalttığı büyük metropoller, bu dönemde adeta "hayalet kente" dönüşüyor.
İnternet üzerinden tren bileti satışının yaygınlaşmasıyla bu yıl Pekin’deki demiryolu ulaşımı için biletlerin yüzde 70’inin internet üzerinden, yüzde 30’unun ise garlardaki gişelerden satın alındığı belirtildi. Bu sebeple gişe önlerinde yoğun kalabalığın olmadığı gözlenirken, halk Çinlilerin kendi ifadeleriyle "yuvalarına yiyecek götüren karıncalar" misali istasyonlara akın ediyor.
Her yıl Çunyün döneminde seyahat sayısı 200 milyon artıyor. Ülkedeki "Yıllık Göç"te uçak yolculuğu yapanların sayısında bu yıl yüzde 10 artış olduğu belirtiliyor. Bu yıl tatil süresinde 58 milyon 300 bin kişi havayoluşya seyahat edecek. Bu yıl tren ile 356 milyon seyahat yapılacak.
Memleketi Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’nin Guilin kenti olan Cang Rong, tren yolculuğu sırasında, işi nedeniyle Tiencin’de ikamet ettiğini ve memleketi Guilin’e gitmek için Pekin üzerinden hızlı trenle aktarma yapacağını söyledi.
Hızlı trenle yaklaşık 8 saat yolculuk yapacağını belirten Cang, "Memleketime ulaştığımda arkadaşlarımla buluşuyoruz. Yaklaşık 30-40 kişi bir araya geliyoruz. Yeni yılı birlikte kutlamak için çeşitli yemekler hazırlıyoruz. Arkadaşlarım farklı kent ve eyaletlerden olduğu için, kendi meşhur yemeklerini, çorbalarını yapıyorlar. Güneydeki Sıçuan, Guangdong ve Guanşi eyaletlerinin farklı, yöresel yemekleriyle yeni yılımızı kutluyoruz.” diye konuştu.
Bir başka yolcu Ma Rao, Çunyün’de arkadaşlarıyla karşılıklı hediyelerin alındığını, verildiğini ifade ederek Bahar Bayramı’nı bir araya gelmek için fırsat olarak gördüklerini söyledi.
Ma, zamanla Çin’de ulaşım imkanlarının geliştiğini, yolculuk yapmanın daha kolay bir hal aldığını belirterek "Yeni yılı geçirmek için bir araya geliyoruz. Birlikte yemek yiyoruz, eğleniyoruz.” dedi.
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