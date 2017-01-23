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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
03:57, 24 Ocak 2017 SalÄ±
Bilim Teknoloji
GÃ¼ncelleme: 03:32, 24 Ocak 2017 SalÄ±

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Siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸart
Siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸart

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi DirektÃ¶rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ã–zbilgin, siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼mler olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e gÃ¼venli ve gÃ¼vende olmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi DirektÃ¶rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ä°zzet GÃ¶khan Ã–zbilgin,Â siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼mlerin olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e gÃ¼venli ve gÃ¼vende olmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

YaÅŸar Ãœniversitesinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼niversite ve HAVELSAN iÅŸbirliÄŸiyle SelÃ§uk YaÅŸar KampÃ¼sÃ¼nde dÃ¼zenlenen "CySec 2017 Siber GÃ¼venlik KonferansÄ±"nda, sektÃ¶r temsilcileri, dernekler, akademisyen ve Ã¶ÄŸrenciler buluÅŸtu.

KonferansÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan YaÅŸar Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Cemali DinÃ§er, dÃ¼nyada, haftada ortalama 124 bin siber saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dikkati Ã§ekerek, saldÄ±rÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ± kadar yarattÄ±ÄŸÄ± hasarÄ±n parasal boyutlarÄ±nÄ±n da Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ olduÄŸunu, yÄ±llÄ±k 400 milyar dolarlÄ±k mali kaybÄ±n bulunduÄŸunun tahmin edildiÄŸini belirtti.

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi DirektÃ¶rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ä°zzet GÃ¶khan Ã–zbilgin de siber gÃ¼venlik alanÄ±nda yaptÄ±klarÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi verdi.

Sanayi ile akademi dÃ¼nyasÄ±nÄ±n teknoloji konusunda bir araya gelmesinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu vurgulayan Ã–zbilgin, "Siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼mler olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e gÃ¼venli ve gÃ¼vende olmamÄ±z mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. HAVELSAN, bu alanda yazÄ±lÄ±mlar Ã¼retiyor. Bu alanÄ± ne kadar kendi yazÄ±lÄ±mlarÄ±mÄ±zla var edebiliriz, onun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. GÃ¼venlik duvarÄ±, log analizi, veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± Ã¶nleme, siber tatbikat gibi milli Ã¼rÃ¼nler geliÅŸtirilmeye devam ediyoruz. Åžirketlere ve Ã¼niversitelere Ar-Ge desteÄŸi veriyoruz." ifadesini kullandÄ±.

"20 BÄ°N SÄ°BER GÃœVENLÄ°K UZMANINA Ä°HTÄ°YAÃ‡ VAR"

DoÃ§. Dr. Ã–zbilgin, nesnelerin internetinin gÃ¼n geÃ§tikÃ§e hayata daha fazla girdiÄŸine iÅŸaret ederek, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Nesnelerin internete baÄŸlanmasÄ±yla tehditlerin ÅŸekli deÄŸiÅŸti, hatta tehditlerin interneti bile diyebiliriz buna. Siber gÃ¼venlik burada Ã¶n plana Ã§Ä±kÄ±yor. Savunmadan saÄŸlÄ±ÄŸa, enerjiden ulaÅŸÄ±ma her alanda nesnelerin interneti ve onun gÃ¼venliÄŸi Ã§ok Ã¶nemli. Bu konuda da Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. TÃ¼rkiye'de ve dÃ¼nyada siber gÃ¼venlik alanÄ±nda ciddi bir eleman aÃ§Ä±ÄŸÄ± var. Ãœlkemizde 20 bin civarÄ±nda siber gÃ¼venlik uzmanÄ±na ihtiyacÄ±mÄ±z var. DÃ¼nyada ise 2 milyon uzman eksiÄŸi var. HAVELSAN olarak nitelikli insan kaynaÄŸÄ± konusuna Ã§ok Ã¶nem veriyoruz. Bu nedenle Ã¼niversitelerle olan iÅŸbirliklerini hem projeler hem de yeni uzmanlar yetiÅŸtirmek adÄ±na Ã§ok Ã¶nemsiyoruz."

"YÃœZDE 3'LÃœK PAYIMIZI ARTIRMAMIZ GEREKÄ°YOR"

Bilgi GÃ¼venliÄŸi DerneÄŸi Denetleme Kurulu BaÅŸkanÄ± Mustafa Ãœnver, TÃ¼rkiye'nin bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼nde trojan saldÄ±rÄ±larÄ±nda hedef Ã¼lkeler arasÄ±nda Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼, zararlÄ± uygulama bulaÅŸmÄ±ÅŸ android uygulamalar sÄ±ralamasÄ±nda 448 bin cihazla 5. sÄ±rada yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Elektronik ortamdaki bÃ¼yÃ¼me nedeniyle tehdidin de arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, gÃ¼venlik Ã¶nleminin alÄ±nmasÄ±nÄ± isteyerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"JP Morgan, 2017'de siber gÃ¼venlik pazarÄ±nÄ± 120 milyar dolar olarak Ã¶n gÃ¶rÃ¼yor. TÃ¼rkiye siber gÃ¼venlik pazarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 97'si yabancÄ±larÄ±n elinde. YaklaÅŸÄ±k 1,5 milyar dolar siber gÃ¼venlik pazarÄ±mÄ±zda, TÃ¼rkiye'nin aldÄ±ÄŸÄ± pay yalnÄ±zca 45 milyon dolar. DÄ±ÅŸarÄ±ya 1,45 milyar dolar aktarÄ±yoruz. Bu pazara ciddi yatÄ±rÄ±m ve Ã¼rÃ¼n geliÅŸtirmek lazÄ±m."



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Bilim Teknoloji Haberleri
Siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸart
Siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼m ÅŸart

HAVELSAN Teknoloji ve Akademi DirektÃ¶rÃ¼ DoÃ§. Dr. Ã–zbilgin, siber gÃ¼venlikte milli Ã§Ã¶zÃ¼mler olmadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e gÃ¼venli ve gÃ¼vende olmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi
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