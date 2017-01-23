Kulp Belediyesine gÃ¶revlendirme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
DiyarbakÄ±r'Ä±n Kulp ilÃ§esinde terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gÃ¶revden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan DBP'li Belediye BaÅŸkanÄ± Metin Dinar'Ä±n yerine Kaymakam Fatih DÃ¼lgeroÄŸlu gÃ¶revlendirildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda gÃ¶revlendirilen DÃ¼lgeroÄŸlu gÃ¶revine baÅŸladÄ±.
Polis ekiplerinin belediyede bomba arama kÃ¶pekleriyle yaptÄ±ÄŸÄ± aramanÄ±n ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸanlarla toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilen DÃ¼lgeroÄŸlu, belediyenin Ã¶nemli hizmetler sunan bir kurum olduÄŸunu sÃ¶yledi.
DÃ¼lgeroÄŸlu, amaÃ§larÄ±nÄ±n devlet ve milletin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ± kullanarak vatandaÅŸlarÄ±n hayatÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±racak, yÃ¼zlerini gÃ¼ldÃ¼recek projeleri hayata geÃ§irmek olduÄŸunu ifade ederek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Ä°lÃ§emizin ekonomik, sosyal ve kÃ¼ltÃ¼rel anlamda geliÅŸimine katkÄ± saÄŸlamaktÄ±r. Politik duruÅŸu ve hayat felsefesi ne olursa olsun, bÃ¼tÃ¼n vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n hak ettiÄŸi kaliteli belediye hizmeti almasÄ± iÃ§in canla baÅŸla mÃ¼cadele edeceÄŸiz. Bu anlamda bizimle aynÄ± hassasiyeti paylaÅŸan, gÃ¶rev ve sorumluluk bilinciyle hareket eden, kanun ve mevzuatÄ±n emrettiÄŸi doÄŸrultuda iÅŸinin hakkÄ±nÄ± veren hiÃ§ kimseyle sorunumuz yok. Halka hizmet, Hakk'a hizmet felsefesi ile mesai mefhumunu gÃ¶zetmeksizin, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zla, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±yla, devletimizin ilgili kurum ve kuruluÅŸlarÄ±yla el ele verip kÄ±sa zamanda yÄ±llardÄ±r ihmal edilmiÅŸ olan ilÃ§emizin Ã§ehresini deÄŸiÅŸtireceÄŸiz."
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KaramollaoÄŸlu, prensipte baÅŸkanlÄ±k sistemine karÅŸÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Herhangi bir baÅŸkanlÄ±k sistemine de 'evet' diyecek halimiz yok." dedi
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde, Ä°stanbul'da TRT Ulus ve DigitÃ¼rk binalarÄ± ile Vodafone Arena StadÄ±'nÄ± ele geÃ§irmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±yla ilgili 56'sÄ± tutuklu 94 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlandÄ±
5 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan askeri helikopterle Yunanistan'a kaÃ§an sekiz askerin TÃ¼rkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.
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