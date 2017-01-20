11:25, 23 Ocak 2017 Pazartesi

HDP DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±





DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Ã–zbay'Ä±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi AÄŸrÄ±'nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde, PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda aralarÄ±nda HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Rohat Ã–zbay'Ä±n da bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžubesi ile DoÄŸubayazÄ±t Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, PKK'ya yÃ¶nelik sabah saatlerinde Ã§eÅŸitli adreslere eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenledi. Operasyonda aralarÄ±nda HDP'li DoÄŸubayazÄ±t Belediye BaÅŸkanÄ± Murat Rohat Ã–zbay ve belediye meclis Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 13 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler, sorgulanmak Ã¼zere emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis, bu kiÅŸilerin ev ve iÅŸ yerlerinde de arama yaptÄ±.

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